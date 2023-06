Montorso: il volley femminile La Contea torna in Prima Divisione

Prima Divisione riconquistata per il volley femminile della Polisportiva La Contea – Montorso

Dopo solo pochi mesi dalla retrocessione in Seconda Divisione, avvenuta l’anno scorso, la squadra è risalita nella categoria che aveva raggiunto anche nel 2019.

Le ragazze, guidate dal coach Erto Tadiello

e dai dirigenti Paolo Bastianello e Michela Meggiolaro, si sono dapprima imposte nel girone A e nella classifica avulsa generale (avendo subito una sola sconfitta sulle 14 partite disputate), successivamente hanno vinto anche la prima fase dei playoff (zero sconfitte su 5 partite) e, infine, hanno conquistato il secondo posto nell’ultima fase dei play off, un piazzamento che è valso la promozione.

“Alla squadra originaria quest’anno si sono aggiunte nuove giocatrici –

spiegano i dirigenti –. Insieme hanno formato un team affiatato, che ha permesso di superare un periodo difficile per la squadra, a causa del Covid e del fatto che la palestra, interessata da lavori, non è stata per un periodo disponibile.

Fattori che avevano determinato la retrocessione, ma che ci hanno spinto a ripartire con rinnovato entusiasmo e a risalire subito nella categoria superiore”.

La squadra è composta dal capitano

Giulia Bastianello e da Anna Targon, Morena Crestani, Marzia Dal Santo, Vanessa Sudiro, Anna Chiomento, Giorgia Dalla Riva, Michela Lovato, Gerta Muka, Anica Salvadori, Eleonora Cisco e Anita Fongaro.

Montorso – “Un plauso alle atlete e a tutto lo staff –

afferma l’assessore allo sport Mirco Roncolato – perché hanno saputo superare le difficoltà e portare in alto il nome della Contea e di tutto Montorso Vicentino”.

“L’augurio che rivolgiamo è che l’anno prossimo venga innanzitutto confermata la categoria – dichiara il sindaco Diego Zaffari –, ma anche che possano essere raggiunti nuovi e più ambiziosi traguardi”.

Montorso Vic., 13 giugno 2023

Fonte Guido Gasparin