Marco Pelle: per la prima volta la danza entra a far parte degli Olimpici di Vicenza

Sabato 17 giugno alle ore 17,30 – Teatro Olimpico di Vicenza – Marco Pelle

In occasione della cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2022-2023 al Teatro Olimpico di Vicenza Marco Pelle sarà nominato nuovo Accademico Olimpico.

Nel corso della cerimonia Marco Pelle sarà ufficialmente presentato al Corpo Accademico e alla città, assieme agli altri candidati, e riceverà il diploma di appartenenza alla famosa istituzione.

La nomina di Marco Pelle è unica, sarà infatti lui il primo esponente della danza dalla fondazione dell’Accademia a ricevere questo riconoscimento.

La sua candidatura è stata presentata dall’Accademico Olimpico Fabio Finotti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York.

L’Accademia Olimpica,

il cui motto è “Hoc opus, Hic labor est – Questa l’opera, questa la fatica”, fu fondata nel 1555 da ventuno personalità del territorio vicentino tra umanisti, cultori delle scienze e artisti.

Gli accademici fondatori avevamo come obiettivo quello di coltivare, attraverso questa nuova istituzione, tutte le arti. All’epoca vi era una predilezione per le scienze matematiche ma non furono escluse anche altre passioni come la musica, la filosofia e l’architettura.

Tra i fondatori, vi fu infatti Andrea Palladio, il celeberrimo architetto vicentino considerato una delle figure chiave e di maggior influenza della storia dell’architettura occidentale. Colui che, tra i tanti capolavori, disegnò e fece anche il Teatro Olimpico di Vicenza, il più antico teatro stabile coperto dell’era moderna.

Marco Pelle,

coreografo residente del New York Theatre Ballet, è un professionista di fama mondiale con alle spalle importanti collaborazioni con i ballerini più noti della scena internazionale (Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Isabelle Ciaravola, Luciana Paris e Stephen Hanna, per citarne alcuni).

Le sue coreografie sono state ballati in tutto il mondo e in luoghi assai prestigiosi, come il National Center for the Performing Arts di Pechino o il Guggenheim Museum di New York. In America è conosciuto come uno dei coreografi di “Pose”, serie di Ryan Murphy nominata a due Golden Globes.

Dal 2017 è Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, dove insegna all’interno del dipartimento Social and Political Sciences un corso su Performing Arts Management. Per la Bocconi, Marco Pelle ha inoltre ideato GuiDance, un corso di danza extra curriculare inclusivo e aperto a tutti gli studenti.

La nomina:

“Entrare a far parte dell’Accademia Olimpica è un onore e un enorme piacere.

Da sempre, nella mia immaginazione, l’Accademia è sinonimo di inarrivabile cultura. Il Teatro Olimpico, poi, ha sempre generato in me un grande senso di riverenza e di rispetto, per la sua unica bellezza ma anche per la gravitas che il palcoscenico riesce a creare.

Ho molti ricordi legati al questo luogo, il più bello, sicuramente, è quello di averci portato il New York Theater Ballet assieme a mio fratello Federico, compositore e vicedirettore del Conservatorio di Castelfranco Veneto” ha affermato Marco Pelle, “Vicenza è il luogo dove tutto è iniziato e in cui ho mosso i primi passi nel mondo della danza.

È dal 2004 che non porto una mia produzione qui ma naturalmente il legame profondo che ho con la città è immutato. È sempre casa ed ora è anche questo titolo così prestigioso.

So che mio padre ne sarebbe stato immensamente orgoglioso. La vera gioia è, quindi, poterlo condividere con la mia famiglia e con chi mi ha regalato occhi per guardare avanti ed ali per tornare al porto”.

Bio Marco Pelle

Vincitore del Premio Primi Dieci USA 2016, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri italiano, come uno dei dieci più importanti esponenti italiani negli Stati Uniti, Marco Pelle ha iniziato la sua formazione professionale di danza in Italia, all’età di vent’anni, un’età in cui, per molti, la carriera di ballerino professionista è già avviata, ha proseguito a Monaco presso la “Academie de Danse Classique Princesse Grace” prima di trasferirsi a New York City e “scoprire” Merce Cunningham, uno dei grandi coreografi contemporanei che lo terrà nella propria scuola assegnandogli nove borse di studio per meriti.

È coreografo residente del New York Theatre Ballet dal 2002.

Per la compagnia, ha creato diversi lavori, spesso in collaborazione con il fratello Federico Pelle, compositore e docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto, tra cui Solitude, Spaces e Endless Possibilities of Being.

Nel 2013, Marco Pelle collabora con la grande ballerina Alessandra Ferri nel suo spettacolo di ritorno alle scene, The Piano Upstairs, presentato al Festival di Spoleto, che vede in scena, con lei, l’attore americano Boyd Gaine. La collaborazioe gli varrà il premio SIAE 2013 per la coreografia. Come coreografo d’opera ha lavorato a lungo negli Stati Uniti e all’estero.

Firma la coreografia di quattro produzioni a Pechino, al National Center of the Performing Arts, tra cui Aida, con costumi disegnati dal premio Oscar Franca Squarciapino e scenografie di Ezio Frigerio.

Nel 2013 coreografa Passage, un cortometraggio diretto da Fabrizio Ferri, con musiche di Fabrizio Ferri, interpretato da Roberto Bolle con la partecipazione di Polina Semionova. Passage – che ha apertto il Festival del Cinema di Venezia, in celebrazione del 25mo anniversario di Vanity Fair – diventò virale in rete.

Nel 2015, crea Libera!

per Luciana Paris e Sterling Baca, entrambi ballerini solisti all’American Ballet Theatre, che lo eseguiranno al Guggenheim Museum di New York. American Ballet Studio Company ha aggiunto Libera! al proprio repertorio.

Nel 2017 Marco Pelle ha visto il suo debuto alla regia con Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, diretto e coreografato per il Florida Grand Opera. Ha inoltre diretto e coreografato le opere contemporanee Frida e Song from the Uproar per il Cincinnati Opera e Tosca per il Michigan Opera Theatre, andato in scena nel marzo 2018.

Nel gennaio 2018, la sua Carmen, commissionata dall’American Ballet Theatre Studio Company, ha debuttato alla Frick Collection di New York, prima di cominciare un tour nazionale negli Stati Uniti. Il 2018 vede anche il suo debutto per la tv americana come uno dei coreografi della pluripremiata serie tv di Ryan Murphy (regista e creatore di Glee, American Horror Story, Feud e Mangia. Prega. Ama.), intitolata Pose. La serie verrà nominata ai Golden Globes nella categoria di “Best Television Series – Drama”.

Il 2020 lo vede accanto a Roberto Bolle

nella creazione di Louis XIV, liberamente ispirato al Re Sole, per la trasmissione televisiva Danza con me. Nello stesso anno creerà, a Londra, M.A. Marie Antoinette con Mara Galeazzi, già prima ballerina del Royal Ballet. Il pezzo vedrà la sua prima mondiale nel 2021. Sempre nel 2021, Marco Agostino e Martina Arduino interpretano Fil Rouge, creato su di loro per il Festival di Comacchio.

Il 2022 lo ha visto alle prese con una nuova regia di Frida, l’opera di Robert Xavier Rodriguez, per il Michigan Opera Theater e con un ciclo di dieci nuovi lavori coreografati per l’occasione per l’Istituto Italiano di Cultura di New York, all’interno di un ciclo di conferenze da lui creato, intitolato AbunDance. Le dieci coreografie sono state interpretate da Luciana Paris, ballerina solista dell’American Ballet Theater e di Jonatan Lujan, già primo ballerino del Balletto di Zurigo.

Sempre nel 2022 ha diretto e coreografato la serie Statuesque, commissionata dall’Istituto Italiano di Cultura di Washington presso l’Ambasciata italiana, per il 200º anniversario della morte di Canova. La serie, ballata dai primi ballerini scaligeri Marco Agostino e Martina Arduino, ha riscosso molto successo, con migliaia di views.

Da qualche anno è Academic Fellow all’Università Bocconi di Milano

che, insieme al linguaggio dell’economia, parla anche il linguaggio della cultura e delle arti attraverso numerose opportunità di arricchimento artistico e culturale, tra cui la masterclass tenuta da Marco Pelle e strutturata in un corso di danza con spettacolo finale, nonché numerosi incontri pubblici intitolati Off the Record, durante i quali Pelle dialoga con grandi protagonisti a cavallo tra cultura, spettacolo e imprenditoria.

Nominato Accademico Olimpico a ottobre 2023, Marco Pelle firmerà le coreografie del galà della Fondazione Milano per la Scala ai laboratori-atelier Ansaldo, ricreando i lavori di Statuesque.