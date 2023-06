Marano Vicentino: progetto “The Power of Community: laboratorio per la sostenibilità”

Il progetto maranese “The Power of Community: laboratorio per la sostenibilità” Marano Vicentino tra i vincitori del bando europeo “Respond Locally to Global Issues”

La European Green Week –

la settimana che l’Unione europea dedica ogni anno alla sensibilizzazione sulla sua politica ambientale – si conclude con una buona notizia.

Il Comune di Marano Vicentino ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro per rafforzare lo spirito comunitario e riflettere attorno a temi di attualità energetico-ambientale.

L’amministrazione ha infatti partecipato

al bando “Respond Locally to Global Issues” promosso da ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, nell’ambito del programma europeo CERV “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, con il progetto dal titolo “The Power of Community: laboratorio per la sostenibilità”, ed è risultata tra le vincitrici.

Il progetto maranese si svilupperà nei mesi di settembre e ottobre 2023 con un percorso condiviso dedicato alla cittadinanza.

Gli incontri saranno interattivi e si utilizzeranno le tecniche proprie dell’innovazione sociale. Prima dell’estate sarà diffusa una chiamata alla partecipazione al progetto, al quale potranno aderire cittadini maranesi, e non solo.

L’assessore Filippo Fabris esprime soddisfazione per il lavoro svolto per ottenere questo finanziamento.

“Si tratta di un primo, importante passo per approfondire temi sempre più urgenti ed attuali e per avviare, in un’ottica di partecipazione e condivisione, un percorso che possa portare ad adottare soluzioni locali ai problemi globali sollevati tanto dal cambiamento climatico quanto dalla necessità di una decisa transizione energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili”, ha detto Fabris.

Il bando “Respond Locally to Global Issues”

era aperto ai 200 soci di ALDA, e selezionava 15 progetti meritevoli.

Il progetto vinto da Marano Vicentino ha un valore complessivo di 15mila euro, di cui l’80% finanziato da ALDA e il restante 20% da risorse comunali.

La lista dei 15 progetti vincitori, tra cui quello maranese, si trova qui: https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/05/Respond-Locally-to-Global-Issues-results.pdf.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino

ufficiostampa@comune.marano.vi.it