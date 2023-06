Under 17 Serie C, la prima finale scudetto di Luca Rigoni

I blucelesti guidati da Omar Barzaghi, che vantano 14 elementi sotto età in rosa, affrontano i biancorossi guidati dall’ex calciatore, alla sua prima esperienza in panchina.

Si gioca al “Bruno Recchioni” di Fermo: calcio d’inizio mercoledì alle 18, diretta su DAZN

8 febbraio 2022, per molti un semplice martedì,

ma non per Luca Rigoni che, in quel giorno, annunciava la fine della sua carriera da calciatore professionista iniziata, con la maglia del Vicenza, il 24 maggio 2003 quando, all’89’, subentrò ad Antonino Bernardini in occasione della 36ª giornata della Serie B contro il Cagliari (Cagliari-Vicenza 3-0).

Poco più di un anno dopo, precisamente a 491 giorni di distanza, l’esordiente Rigoni, dopo aver superato il San Giuliano City in semifinale a Tolentino (risolutivo Davide Oliviero), si giocherà lo scudetto Under 17 Serie C 2022-2023 in finale contro l’Albinoleffe domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 18 presso lo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo (diretta DAZN e figc.it).

“Sono contentissimo – dichiara emozionato l’allenatore biancorosso -,

i ragazzi hanno dimostrato di avere personalità, nonostante qualche errore: la nostra idea di calcio è quella di giocare sempre il pallone e di essere aggressivi. In semifinale i cambi hanno fatto la differenza a testimonianza che abbiamo una rosa dal tasso tecnico elevato e con la giusta mentalità: abbiamo veramente un grande gruppo”.

L’Under 17, però, non è l’unica formazione del Vicenza a giocarsi il titolo italiano in questi giorni. Infatti, venerdì 19 giugno alle ore 18 presso lo stadio della Vittoria di Tolentino (MC), l’Under 16 di Guido Belardinelli affronterà il Cesena di Yuri Tamburini.

“Bisogna fare i complimenti al responsabile del settore giovanile, Michele Nicolin, e al responsabile tecnico del settore giovanile, Lorenzo Simeoni, che, in questi anni, stanno facendo un grande lavoro – aggiunge Rigoni -. Per me, è il primo anno: abbiamo vinto il nostro girone (B, con 42 punti, ndr) e siamo in finale, direi che abbiamo fatto bene… ci manca solo la ciliegina sulla torta”.

A contendere lo scudetto di categoria al “predestinato” Rigoni,

c’è l’Albinoleffe di Omar Barzaghi che, al “Bruno Recchioni” di Fermo, ha eliminato la Reggiana.

“Il segreto del raggiungimento di questa finale sono semplicemente i giocatori – sottolinea l’allenatore bluceleste arrivato in estate dalla Giana Erminio -.

Ci tengo a dire che abbiamo 14 ragazzi sotto età in rosa, in semifinale ne avevamo cinque titolari (Alfredo Nespoli, Filippo Delcarro, Diego Ceresoli, Alessandro Panza e Manuel Belli, ndr) e cinque a disposizione (Tommaso Forattini, Jacopo Brambilla, Lorenzo Farina, Samuele Pellegrini e Andrea Riva, ndr).

Se guardate la distinta dell’altra semifinale, invece, noterete che c’era un solo 2007 (Alessandro Zonta, ndr), così come tra le fila della Reggiana (Emanuele Bartoli, ndr). Non c’è un segreto o una formula magica, semplicemente, ad ogni allenamento, siamo sempre andati al massimo”.

“In finale mi aspetto una partita intensa come in semifinale – conclude Barzaghi -. Il Vicenza è una squadra di qualità con diverse individualità importanti, e partono sicuramente in vantaggio da questo punto di vista, mentre noi, a mio avviso, abbiamo qualcosina in più sotto l’aspetto dell’intensità: partiamo, tutto sommato, alla pari anche se, visto che nel girone sono arrivati un punto sopra (l’Albinoleffe ha chiuso al secondo posto con 41 punti, ndr), gli lascio il 51% dei favori del pronostico e mi tengo il 49.

Loro sono chiaramente i favoriti mentre noi, che arriviamo a questa finale a testa alta, siamo partiti, ad inizio stagione, con l’obiettivo di far crescere i tanti ragazzi sotto età. Nessuno pensava che saremmo mai arrivati agli ottavi, figuriamoci in finale: continuiamo ad inseguire i sogno”.

PRECEDENTI.

Albinoleffe e Vicenza, entrambe inserite nel girone B ad inizio stagione, si sono già affrontate, prima di questa finale, il 20 novembre 2022 alla Cittadella dello Sport di Thiene (Vicenza-Albinoleffe 1-2: Jacopo Marzotto per i biancorossi al 52′ e Andrea Ronzoni per i blucelesti al 59′ oltre all’autorete di Tommaso Sacchetto al 64′) e il 26 marzo 2023 al Centro Sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio BG (Albinoleffe-Vicenza 1-1: alla rete bluceleste di Kevin Barcella al 15′ ha risposto il biancorosso Luca Carlino all’82’).

UNDER 17 SERIE C – FASE FINALE A 4

*Finale (mercoledì 14 giugno)

Albinoleffe-Vicenza (ore 20, Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo)

*in caso di parità al termine dei tempi supplementari, tiri di rigore.

Albo d’oro

