Francesco Tibaldo nuovo Segretario Generale di Confartigianato Imprese Vicenza

Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Vicenza ha nominato nella riunione di ieri sera (lunedì 12 giugno, ndr) il nuovo Segretario Generale. Si tratta del dottor Francesco Tibaldo che entrerà in carica dal prossimo 1° luglio alla guida dell’Associazione e delle realtà ad essa collegate.

Tibaldo succede al dottor Francesco Giacomin,

attuale Segretario Generale in carica dal settembre 2020, a cui era stato affidato il compito, data la sua profonda conoscenza della rappresentanza e del mondo economico e imprenditoriale, di traghettare l’Organizzazione fuori dall’emergenza del periodo pandemico.

Vicentino, 36 anni, laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Padova, Francesco Tibaldo ha maturato una significativa esperienza in Associazione sia in ambito di servizi ai Soci che sul territorio provinciale.

Attualmente guida la Segreteria degli Organi associativi.

“Il contesto socio-economico che stiamo vivendo richiede capacità di lettura e di rapido adattamento.

Tibaldo, che ha maturato un’articolata conoscenza della nostra Associazione, saprà dare un importante contributo di dinamicità all’azione di Confartigianato Imprese Vicenza, forte anche della propria esperienza e del grande patrimonio di competenze che tutto il nostro sistema esprime”.

Ha commentato il presidente Gianluca Cavion che, assieme alla Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, augura al nuovo Segretario buon lavoro.

Comunicato 73 – 13 giugno 2023