Uneba Veneto: il lavoro al servizio delle persone fragili in Veneto

Mercoledì 14 convegno Uneba Veneto & Università di Verona con l’assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin

OSS, INFERMIERI, COORDINATORI: COME CAMBIA IL LAVORO AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI FRAGILI IN VENETO?

Al via un nuovo master universitario per manager di strutture socio-sanitarie

Come cambia il lavoro al servizio delle persone fragili in Veneto? Quali sono i nuovi bisogni degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità? Quali nuove competenze devono portare educatori, infermieri, oss e tutti i professionisti del prendersi cura nel settore sociosanitario?

Si alleano per dare risposte l’università e il Terzo Settore.

Il dipartimento di mana gement dell’Università di Verona, l’Univr Hub di Vicenza e Uneba Veneto, che raccoglie quasi 100 enti non profit dell’assistenza ai più fragili, organizzano il convegno

“L’assistenza delle persone fragili in Veneto. Nuove professionalità, nuovi bisogni, valori radicati”.

Si svolge mercoledì 14 giugno dalle 15 al complesso universitario di Viale Margherita, 87 a Vicenza. Iscrizione gratuita su www.uneba.org

Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Uneba nazionale (il presidente Franco Massi), Diocesi di Vicenza (mons.Giuseppe Bonato) e Univr Hub di Vicenza (il direttore prof.Andrea Beretta Zanoni), ad introdurre i lavori sarà Giorgio Mion, docente di economia aziendale all’Università di Verona.

Due le relazioni portanti: “L’evoluzione dei bisogni della persona anziana” a cura di Alessandra Coin, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, sezione del Veneto, che patrocina l’evento; e “Fragilità e cura.

Nella vulnerabilità il bisogno esistenziale dell’altro” di padre Adriano Moro, vice direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Padova.

A seguire, tavola rotonda

“Le professionalità a servizio delle persone fragili” sull’evoluzione delle professioni sanitarie in Veneto. Intervengono:

l’assessore regionale a sanità e politiche sociali Manuela Lanzarin ;

; Paolo Fabene , presidente del Collegio Didattico del corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Verona;

, presidente del Collegio Didattico del corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Verona; Francesco Facci , presidente di Uneba Veneto;

, presidente di Uneba Veneto; Giorgio Mion, direttore del nuovo “Master in gestione dei servizi sociosanitari” dell’Università di Verona in collaborazione con Uneba Veneto, al via in autunno 2023.

Parte del dibattito sarà anche l’impatto sul settore sociosanitario e sulle professioni del Pnrr – che prevede l’avvio di case della comunità e ospedali di comunità, con impiego di molti infermieri e operatori socio-sanitari- e della riforma della non autosufficienza, approvata dal Parlamento come legge Delega e in attesa dei decreti attuativi a cui Uneba, attraverso il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, dà il suo contributo

All’interno del convegno, cerimonia di consegna dei diplomi agli 11 studenti che hanno completato con successo il corso di perfezionamento organizzato dall’Università di Verona in collaborazione con Uneba Veneto “Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari”, rivolto ai direttori e manager attuali e futuri degli enti dell’assistenza ai più fragili.

Vicenza

Fonte Tommaso Bisagno per Uneba Veneto