Tornano i “Mercoledì d’estate” a Progetto Giovani Valdagno

Torna, dal 14 giugno al 13 settembre,

la rassegna “I mercoledì d’estate a Progetto Giovani” che, quest’anno, oltre a nuove attività propone anche quattro serate “fuori sede”: degli 11 appuntamenti in programma 4 si terranno infatti nell’Area eventi Ex inceneritore in collaborazione con il Baito.

In particolare, sarà quest’ultimo a ospitare due swap party (28 giugno e 2 agosto), un laboratorio di Kokedama (12 luglio) realizzato in collaborazione con il progetto regionale Giovani+ e una serata di osservazione del cielo (13 settembre) in collaborazione con MarSEC Marana Space Explorer Center.

Le altre serate avranno invece per teatro gli spazi di Progetto Giovani in via Petrarca, per tutta l’estate aperti il mercoledì fino alle 22.00.

Primo appuntamento mercoledì 14 con l’incontro con Jessica Peruzzo che presenterà il suo libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine”.

“Per il terzo anno torna una rassegna frequentata e apprezzata

– sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Ester Peruffo -. Oltre a offrire servizi di informazione e consulenza, negli ultimi anni la sede di Progetto Giovani si è trasformata sempre più in uno spazio vivo di incontro e relazione.

Uno spazio in cui ci si ritrova per studiare, stare insieme, giocare o semplicemente trascorrere qualche ora con i propri coetanei. In questo contesto è nata anche la proposta di un’apertura serale e di questa rassegna estiva.

Ora, portando alcune attività all’ex inceneritore, vogliamo fare qualcosa in più: usciamo dalla sede di Progetto Giovani e ci apriamo ad altri luoghi per andare incontro ai ragazzi e alle ragazze, negli spazi che frequentano, superando così l’idea che debbano per forza essere loro a fare il primo passo verso di noi.

Un ringraziamento va alle tante persone che stanno collaborando alle diverse attività che animeranno questi mercoledì d’estate”.

Il programma

GIUGNO

14 giugno, ore 20.30, Progetto Giovani Valdagno

“Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine” – Incontro con l’autrice Jessica Peruzzo.Iscrizione a info@progettogiovanivaldagno.it

21 giugno, ore 20.00, Progetto Giovani Valdagno

Festa di inizio estate a PG Valdagno

28 giugno, ore 19.30, Baito – Area Eventi ex Inceneritore

Swap party al Baito

Iscrizione con WhatsApp a 327.6590330

LUGLIO

5 luglio, ore 20.30, Progetto Giovani Valdagno

Dall’8 bit ad oggi. Storia e storie dei videogiochi con Marco Soldà.

Iscrizione a info@progettogiovanivaldagno.it

12 luglio, ore 18.30, Baito – Area Eventi ex Inceneritore

Kokedama. Vieni a creare il tuo kokedama!

Iscrizione a info@progettogiovanivaldagno.it

19 luglio, ore 20.00, Progetto Giovani Valdagno

Festa finale Green Teen Summer

26 luglio, ore 20.00, Progetto Giovani Valdagno

Hennè. Scopri e sperimenta l’hennè con Chiara Soldà

AGOSTO

2 agosto, ore 19.30, Baito – Area Eventi ex Inceneritore

Swap party al Baito

Iscrizione con WhatsApp a 3276590330

30 agosto, ore 20.30, Progetto Giovani Valdagno

Corti Night

SETTEMBRE

6 settembre, ore 20.00, Progetto Giovani Valdagno

Torneo di ping pong

13 settembre, ore 20.30, Baito – Area Eventi ex Inceneritore

A guardar le stelle. Alla scoperta del cosmo con MarSEC

