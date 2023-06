Apre lo “Sportello Mobilità all’Estero” del Progetto Giovani Montecchio Maggiore

Il Progetto Giovani Montecchio Maggiore

ha attivato nella propria sede uno spazio informativo e di consulenza dedicato alle opportunità di mobilità all’estero.

Uno sportello dedicato principalmente agli under 30 che possono ricevere consulenze individuali sui principali programmi e sulle occasioni dedicate ai giovani.

Le operatrici del servizio forniranno indicazioni e consigli utili per affrontare percorsi di studio e attività di volontariato oltre i confini nazionali, esperienze professionali, di lavoro alla pari e stage in tutto il mondo, o per pianificare vacanze con Interrail, Working Holiday Visa e Discover Eu.

Progetto Giovani Montecchio offre concrete occasioni di mobilità all’estero grazie a scambi e training course organizzati direttamente dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto, a cui il Comune ha affidato il servizio, che è anche “Ente di invio e di accoglienza” per progetti del Corpo Europeo di Solidarietà e per gli scambi giovanili.

«Un’iniziativa fortemente voluta

dalla nostra amministrazione per permettere alle nuove generazioni di allargare i propri orizzonti di studio e lavorativi. Le considero esperienze fondamentali per formare i cittadini di domani», dichiara l’assessore alle politiche giovanili Maria Paola Stocchero.

«Lo sportello – evidenzia il sindaco Gianfranco Trapula –

consente a ragazze e ragazzi di venire a conoscenza di opportunità e di pianificare la propria esperienza all’estero in modo semplice ed efficace grazie alla competenza degli operatori».

Lo sportello è attivo il mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 17, nella sede del Progetto Giovani Montecchio in piazza San Paolo 2/A. Il servizio è su appuntamento, con prenotazione effettuabile contattando i numeri telefonici 0444 490934 – 335 329755 o scrivendo all’indirizzo email progettogiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it

Inoltre, sul sito www.progettogiovanimontecchiomaggiore.it e sui canali social vengono regolarmente diffuse informazioni su occasioni di mobilità come scambi giovanili, training course ed esperienze di volontariato all’estero.

Progetto Giovani di Montecchio Maggiore è aperto al pubblico con informazioni e proposte riguardanti studio, formazione, volontariato, mobilità all’estero e molto altro tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e i mercoledì dalle 10 alle 13.

Facebook: Progetto Giovani Montecchio Maggiore

https://www.progettogiovanimontecchiomaggiore.it

Fonte Marco Billo Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

www.hassel.it