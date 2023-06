Possamai sindaco di Vicenza: aggiornamenti sulla Tav

Tav, sindaco Possamai: “La nostra moratoria è nei fatti: il commissario ha confermato che Ponte Alto non può chiudere per due anni”

Oggi in Provincia ribadita l’apertura di Governo e Rfi sulle richieste della nuova amministrazione

“Abbiamo accolto con soddisfazione le parole del commissario Macello che oggi, qui a Vicenza, ha esplicitamente confermato la possibilità di modificare, in meglio, il progetto della Tav. La nostra moratoria è nei fatti. Ovvero nel confronto costruttivo che abbiamo avviato per migliorare da subito il progetto a ovest e per individuare quanto prima la soluzione migliore per la parte a est”.

Il commento del sindaco Possamai

Questo il commento del sindaco Giacomo Possamai al termine dell’incontro di stamane, nella sede della Provincia, con il commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello, la vice presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, tutti i sindaci dei Comuni interessati, il prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Per quanto riguarda il nodo di Ponte Alto e viale degli Scaligeri – sottolinea il sindaco – il commissario oggi ha dichiarato senza mezzi termini che interrompere completamente questa arteria per due anni creerebbe grandi problemi alla viabilità cittadina e provinciale, annunciando che saranno finalmente studiate soluzioni tecniche alternative. Inoltre ha confermato significative aperture sia per quanto riguarda la nostra richiesta che la stazione rimanga in superficie, sia rispetto agli altri interventi migliorativi nei quartieri dei Ferrovieri e San Lazzaro che gli ho sottoposto la settimana scorsa a Roma”.

Nel corso della giornata, dopo l’incontro plenario con i sindaci del territorio, Rfi ha iniziato ad approfondire con i tecnici comunali le proposte presentate dalla nuova amministrazione.

“Teniamo fede agli impegni presi con i cittadini – conclude il sindaco – rispetto a un tema che riteniamo cruciale: a due settimane dalle elezioni non solo abbiamo già incontrato due volte i massimi vertici della Tav, ma abbiamo anche messo i rispettivi tecnici subito al lavoro insieme, per condividere le soluzioni meno impattanti riguardo l’opera e la sua cantierizzazione”.

