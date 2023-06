Pizza in piazza: a Vicenza tre giorni con degustazioni di qualità

Dal 16 al 18 giugno in piazza dei Signori “Pizza in piazza” con l’associazione Eccellenza nella pizza

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno piazza dei Signori ospita la prima edizione di “Pizza in piazza”, una tre giorni dedicata alla pizza di qualità, quella nobilitata da lunghe lievitazioni, dall’utilizzo di farine pregiate, guarnite da prodotti di alta qualità, artigianali.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Eccellenza nella pizza, presieduta da Francesco Savarise, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Tra i pizzaioli che inforneranno le loro specialità per farle assaggiare ai vicentini ci sono Catello Buononato della pizzeria Catello di Vigardolo, Rosario Giannattasio di Acqua e Farina di Vicenza, i due giovani talenti premiati dalla Guida al Mangiare e Bere Bene in Veneto, Massimiliano Fraccarolo e Riccardo Furlani di Fattore F di Vicenza, Mauro Pozzer de La Rotonda Thiene, Giuseppe Soldà de La Pieve Chiampo, Alessandro Buono di Amor di pizza di Paese nel trevigiano, Giuseppe Nalesso di Impasti la Villana in pizzeria di Grantorto nel padovano, Vittorio di Nunzio della pizzeria City di Treviso e, infine, Andrea Piccolo de Il laboratorio in fermento Falzè di Trevignano nel trevigiano.

Degustazioni di pizza e birra artigianale

In piazza dei Signori verranno allestite otto casette in legno che ospiteranno sei postazioni dedicate ai pizzaioli, dove i maestri dell’arte lievitata creeranno in diretta le loro specialità che potranno essere gustate calde fumanti sul posto; altre due casette saranno dedicate alle birre artigianali di qualità, in una le spine gelate del birrificio vicentino La Villana, sogno di Ilaria e Marco, che hanno dato vita ad una realtà produttiva artigianale di altissima qualità che al momento produce 18 varietà di birra.

Al birrificio locale si abbinerà Erdinger Weissbräu di Erding, città tedesca dell’Alta Baviera, la più importante fabbrica di birre di frumento in Germania e nel mondo, con una produzione che supera abbondantemente il milione di ettolitri, pur avendo mantenuto una attenzione maniacale alla qualità, anche attraverso l’uso della tecnica tradizionale della doppia fermentazione.

In degustazione anche la prima Cola italiana, la MoleCola, l’acqua di Fonte Margherita e il caffè di Julius Meinl.

Tre giorni di degustazioni e musica

Alla degustazione di pizze e birre artigianali si abbinerà un accompagnamento musicale dal vivo, venerdì sera i mitici Fred e i Cocchi di Mamma, una band travolgente che propone i successi degli anni 50 e 60 da Fred Buscaglione in poi.

L’accesso a piazza dei Signori è libero, pizze e bevande si potranno acquistare utilizzando i token in vendita alle casse.

Per informazioni: sito web: https://pizzainpiazza.org/, Facebook e Instagram @pizzainpiazzavicenza, telefono: 3938475937.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa