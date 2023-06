Pallacanestro Arzignano in Serie D: il comune plaude

L’assessore allo Sport Giovanni Lovato e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Un altro grande risultato per una nostra squadra. I ragazzi della Pallacanestro Arzignano approdano in Serie D dopo un cammino di successi.

In bocca al lupo per il prossimo campionato”

La prima squadra della Pallacanestro Arzignano ha superato in gara due la Psg Villafranca in trasferta, laureandosi campione del torneo di Promozione Maschile 2022/2023 e conquistando la promozione al campionato di Serie D per la prossima annata.

“Si tratta – dicono dalla società – di un risultato super, costruito con il lavoro degli ultimi anni, raggiunto con un gruppo di ragazzi giovanissimi e per il 95% proveniente dal nostro settore giovanile”.

Martedì 6 giugno giornata di chiusura con il minibasket al PalaTezze in cui hanno giocato i ‘piccoli’ e sono state presentate tutte le squadre, dall’avviamento fino alla squadra che ha conquistato la promozione in serie D.

“Il progetto Pallacanestro Arzignano – scrivono – sta crescendo a vista d’occhio.

Questo anche grazie al supporto dell’amministrazione e dell’ufficio sport, sempre disponibile ad assecondare le necessità che si presentano durante la stagione sportiva”.

Fonte Comune di Arzignano

Davanti quelli che han sostenuto il peso Di una stagione lunga.

Tutto intorno i ragazzi che han ruotato per renDere possibile tutto questo.

Un gruppo Di ragazzi tosto, Determinato e con voglia di Divertirsi e vincere, insieme.

Un gruppo Dove tutti han messo il loro mattoncino.

Come si fa in una famiglia.

Con loro, uno staff Davvero super!