Comune di Vicenza: concorsi pubblici, nuove opportunità

Concorsi pubblici: il Comune di Vicenza cerca un coordinatore pedagogico e un insegnante per la prima infanzia

Pubblicato l’avviso per stabilizzare tre unità di personale nelle scuole

Il Comune ha bandito due concorsi, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato. Si cercano un funzionario coordinatore pedagogico per la prima infanzia ed un insegnante, sempre per la scuola dell’infanzia.

I bandi con tutte le informazioni per partecipare alle selezioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza (sezione Pubblicazioni online, concorsi pubblici) alle pagine:

https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/346489

https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/346484

Il Comune ha pubblicato, inoltre, un avviso per la stabilizzazione di due unità nel profilo di insegnante della scuola dell’infanzia e di un’unità nel profilo di operatore addetto ai servizi scolastici; informazioni e requisiti per la stabilizzazione disponibili al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/346492

Le domande vanno presentante entro il 10 luglio.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa