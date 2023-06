Dal 14 giugno al 19 luglio è tempo di “Dialoghi di mezza estate” – Vicenza – Accademia Olimpica e le Gallerie d’Italia: tre luoghi, sei temi, dodici relatori

Una nuova iniziativa nata dalla sinergia tra le due Istituzioni e realizzata con la collaborazione del Comune di Vicenza

Bugie, tempo, sonno, comunicazione, identità, paesaggio.

Sono queste le sei “parole chiave” attorno alle quali l’Accademia Olimpica e le Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo, proporranno ogni mercoledì alle 18, dal 14 giugno al 19 luglio, un nuovo ciclo di appuntamenti: “Dialoghi di mezza estate”.

Il programma, sviluppato in sinergia dalle due istituzioni culturali e realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, si articolerà fra Palazzo Leoni Montanari, sede cittadina delle Gallerie d’Italia, il giardino del Teatro Olimpico e il chiostro del Museo Naturalistico Archeologico.

Dodici gli esperti coinvolti, due per ogni tema, spesso scelti volutamente in (almeno apparente) “antitesi disciplinare”.

Sipario allora sui “Dialoghi di mezza estate” il 14 giugno alle Gallerie d’Italia – Vicenza, con il neurobiologo Giorgio Vallortigara (Università di Trento – CIMEC) chiamato a conversare con il neurologo Gianfranco Denes (Università di Venezia) sul “Perché si dicono le bugie”: dalla piccola “quasi verità” alla più complessa menzogna, il pubblico avrà l’occasione di scoprire che cosa spinge gli esseri viventi ad alterare la realtà.

Il 21 giugno,

nel chiostro del Museo Naturalistico Archeologico, si rifletterà invece su “Che cos’è il tempo?”, intrecciando i punti di vista del filosofo e accademico olimpico Paolo Vidali e del fisico Gianguido Dall’Agata (Università di Padova): sarà l’occasione per un tuffo in un concetto solo in apparenza lineare, ma in realtà ricco di declinazioni e di sfumature.

Dal tempo in generale a un tempo speciale e vitale per gli esseri viventi come “Il sonno, dono della notte: necessario e ispiratore”, che il 28 giugno alle Gallerie d’Italia – Vicenza vedrà confrontarsi il medico Sara Montagnese (Università di Padova – Università del Surrey) e Roberto Cuppone, regista teatrale, docente (Università di Genova) e accademico olimpico.

Appuntamento nel giardino del Teatro Olimpico, il 5 luglio, per il quarto “Dialogo”, dedicato a un tema particolarmente attuale: “Comunicare stanca? Sociologia e tecnologia a confronto”.

In un mondo che cambia, anche questo tipo di interazione sta conoscendo una profonda trasformazione, destinata a evolvere ulteriormente, come sarà sottolineato dal fisico-informatico Matteo Salin e dal sociologo Renato Stella (Università di Padova), entrambi accademici olimpici.

Ritorno alle Gallerie d’Italia – Vicenza il 12 luglio

per una conversazione su una domanda centrale per l’essere umano: “Ma io chi sono? Identità genetica e sociale”, attorno alla quale spazieranno le riflessioni del genetista e accademico olimpico Guido Barbujani (Università di Ferrara) e dell’antropologo culturale Marco Aime (Università di Genova).

Dall’individuo si passerà al mondo che lo circonda nel sesto e ultimo “Dialogo di mezza estate”, in programma il 19 luglio nel giardino dell’Olimpico: alla domanda “Quanto vale il paesaggio?” risponderanno il geologo Francesco Vallerani (Università di Venezia) e l’agronoma Mara Thiene (Università di Padova), entrambi accademici olimpici.

«Per questi “Dialoghi di mezza estate” – commenta il presidente dell’Accademia Olimpica, Giovanni Luigi Fontana – abbiamo deciso di sperimentare una nuova formula che compendia originalità dei contenuti, qualità dei relatori e snellezza degli incontri, volutamente divulgativi e limitati alla durata di un’ora.

Il pubblico avrà così l’occasione di confrontarsi sia con cruciali tematiche, quali quelle della comunicazione contemporanea o del rapporto con la nostra identità e con il paesaggio, sia con problemi e dimensioni del vivere quotidiano, quali la bugia, il tempo o il sonno, spesso banalizzati ma in realtà centrali ed estremamente ricchi di implicazioni per l’intera nostra esistenza».

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, son previste alternative al coperto.

Per informazioni segreteria@accademiaolimpica.it.

