I donatori di sangue, l’anima bella e buona della nostra società – Fidas Vicenza: l’albo d’oro dei donatori è online

La presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron:

“Non è facile convincere nuove persone a donare, ma con la buona volontà abbiamo dimostrato che possiamo riuscirci”

“L’albo d’oro dei donatori di Fidas Vicenza è online, nel sito dell’Associazione: www.fidasvicenza.com.

Questo ci riempie di gioia e ci conferma che essere impegnati nella promozione del dono del sangue può garantire risultati e soddisfazioni non indifferenti. Non è certo facile convincere le persone ad andare a donare, ma si può fare.

Ci vuole costanza nell’informazione e nell’attività di sensibilizzazione ed i risultati arrivano. I nostri volontari lo sanno bene, ci credono e, spesso, ci riescono.

Lo dimostrano i numeri: nei primi cinque mesi di quest’anno registriamo già 758 nuovi donatori”.

Con queste parole la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron, ha introdotto la cerimonia di presentazione dell’Albo dei donatori di Fidas Vicenza, che riunisce i “centenari”, ossia i donatori che abbiano effettuato almeno cento donazioni di sangue.

Alla presenza del presidente della Provincia di Vicenza,

Andrea Nardin, della vicepresidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco e della rappresentante del Comune di Vicenza, Sara Baldinato, questa mattina sono stati consegnati gli attestati ad un rappresentante per ciascun Gruppo Fidas della provincia di Vicenza, nell’incantevole Salone d’onore di Palazzo Chiericati a Vicenza, grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza.

“Un particolare ringraziamento va a Nereo Galvanin, che ha ideato l’Albo del donatore di Fidas Vicenza – ha spiegato la presidente Peron – nonché a Flavio Corà, che ha curato gli aspetti tecnici per rendere possibile il progetto e consentire l’inserimento dei nominativi, che verranno costantemente aggiornati, nel rigoroso rispetto della privacy, nel sito web associativo.

Strategica è stata la collaborazione del team social e privacy, senza i quali il progetto non sarebbe diventato realtà”.

Compiaciuto per l’iniziativa il presidente Nardin: “Siete una colonna portante della società. Il vostro dono, gratuito ed anonimo, è straordinario e mi auguro che continuerete a lavorare con questa dedizione ed energia”.

Ha evidenziato l’importanza di sollecitare i giovani a donare la vicepresidente Franco: “I giovani devono essere informati ed accompagnati al dono del sangue, non solo con le parole, ma anche con gli esempi. E la scuola, senza dubbio, è uno dei veicoli più importanti per far transitare questo messaggio”.

Sul valore del dono del sangue

ha posto l’accento anche Baldinato, già donatrice di Fidas Vicenza: “Senza noi donatori molte persone non avrebbero la possibilità di andare avanti. Per questo è fondamentale continuare a lavorare per la promozione del dono”.

Ed a dimostrare la forza di Fidas Vicenza sono i numeri: oltre 17mila donatori nella provincia di Vicenza, 758 nuovi donatori nei primi cinque mesi del 2023. E di questo “esercito della solidarietà”, più di 400 persone hanno messo a segno oltre cento donazioni, attraverso 45 dei 76 Gruppi in cui Fidas Vicenza è presente nel territorio.

Vicenza, 10 giugno 2023

Link video: https://we.tl/t-TCxCHomaDS

Fonte Matteo Crestani Giornalista