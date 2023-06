Vicenza: “Passeggiate per la sicurezza”

In contemporanea in varie città d’Italia – Vicenza: “Passeggiate per la sicurezza”

Nella serata di mercoledì 7 giugno

i militanti del M.I.S. Vicenza hanno effettuato la loro consueta “Passeggiata per la sicurezza” nella zona di viale San Felice, Viale Torino e Piazzale Bologna.

L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in più città, tra mercoledì 7 e giovedì 8 giungno, ed ha visto la partecipazione di vari movimenti identitari riuniti sotto il simbolo “La Rete Dei Patrioti”, i cui aderenti hanno “passeggiato” nelle aree più degradate e spesso dimenticate dalle rispettive amministrazioni locali.

Gli organizzatori dell’iniziativa ne danno conto in un comunicato stampa comune dal titolo: Insieme riprendiamoci le nostre città!

˂˂Armati di un semplice volantino e dalla volontà di dare un forte segno di presenza sul proprio territorio, diversi gruppi di militanti in tutta Italia hanno adempiuto al sentito dovere morale di essere parte attiva e responsabile nella difficile lotta per la sicurezza dei propri territori.

Tante le persone incontrate e centinaia i volantini lasciati sulle serrande dei pochi negozi italiani rimasti e inseriti nelle buche della posta di cittadini chiusi in casa.

L’invito rivolto a tutti –

sottolineano gli organizzatori – è di unirsi a noi e partecipare alle prossime iniziative, perché la presenza fisica è il segnale di difesa e di riconquista della propria città.

Le chiacchiere elettorali della politica e delle amministrazioni, negli anni, hanno solo aperto la porta al degrado ed alla delinquenza diffusi.

Con gli sbarchi che non si arrestano e la tolleranza a tutti i costi dei politici radical chic, comodi sulle loro poltrone, gli italiani sono costretti a subire quotidianamente soprusi e violenze di ogni genere.

È ora di dimostrare come vi sia nei cittadini la volontà di porre un freno deciso ad una situazione insostenibile.

Basta degrado, basta spaccio, basta immigrazione selvaggia, basta baby gang, basta stupri, basta ubriachezza molesta e violenta!

Al di là delle sfumature ideologiche, è dovere di ogni patriota scendere in strada e lottare per la propria città e per l’Italia.

Un grazie a tutti i militanti – conclude il direttivo della Rete dei Patrioti – che con il loro impegno diretto vogliono esortare la cittadinanza ad impegnarsi attivamente, ad unirsi con senso civico ad iniziative legittime come le “Passeggiate per la sicurezza”, senza lamentarsi e scoraggiarsi.

Il messaggio che vogliamo trasmettere, chiaro ed accorato, è quello di riprendersi pacificamente, tutti insieme, il proprio territorio!˃˃

Fonte Direttivo Movimento Italia Sociale Vicenza – Direttivo La Rete dei Patrioti