Vicenza: dal 12 giugno chiusure di alcune strade per lavori

Da lunedì 12 giugno prenderanno il via alcuni lavori stradali su via Rossi, viale dello Stadio e viale Trissino.

In particolare, per consentire a Viacqua di eseguire urgenti lavori di rifacimento della rete fognaria dovuti ad un cedimento, dal 12 giugno dalle 8 alle 19, il tratto di via Rossi compreso tra via Vaccari e via Ferreto de Ferreti sarà chiuso al transito. Sarà attuata la modifica temporanea della viabilità veicolare ordinaria in alcuni tratti di via Vaccari, via Ferreto de Ferreti e via Filzi. I veicoli provenienti da Sant’Agostino in direzione viale Maganza, percorrendo via Vaccari avranno l’obbligo di svoltare in via Filzi.

Potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione nelle strade laterali all’area interessata dai lavori.

L’intervento si protrarrà per tre giorni.

Sempre da lunedì 12 giugno, per lavori di scavo a cura di V-Reti sarà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata di viale dello Stadio, all’incrocio con viale Margherita e in alcuni tratti di viale Trissino, via Arzignano e via Natale del Grande.

Inoltre, verranno chiusi temporaneamente i tratti interessati dai lavori nelle piste ciclabili di viale Trissino e via Arzignano.

L’intervento si protrarrà fino al 21 giugno.

Sono possibili rallentamenti.

Per informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa