Vicenza: 8° Concorso di eleganza, “C’era una volta. Auto e moda d’altri tempi”

Domani sabato 10 giugno 2023 alle 17 in piazza dei Signori a Vicenza l’8° Concorso di eleganza, “C’era una volta. Auto e moda d’altri tempi”

Ritorna con molte novità l’evento motoristico “C’era una volta auto e moda di altri tempi” dopo la sospensione degli ultimi tre anni per la pandemia.

L’iniziativa, dedicata alle auto d’epoca di pregio che sfileranno lungo le vie cittadine e percorreranno i siti palladiani della provincia con a bordo modelle vestite con abiti del periodo storico delle vetture, è organizzata dall’associazione Astego motori d’epoca con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Per presentare l’evento ci sono oggi nel cortile dei Palazzo Trissino il sindaco Giacomo Possamai e gli organizzatori Antonio Santagiuliana e Leonardo e Valter Greggio di Astego motori d’epoca con una Lotus seven anni 70 e una modella.

Sabato 10 giugno alle 10.30 il ritrovo dei partecipanti è previsto in Esedra in viale Roma.

Le auto proseguiranno poi verso Longare per la visita all’autosalone vintage Passione classica. Il tour proseguirà in direzione Noventa Vicentina per la visita all’auto/moto officina Ruote Celeri.

Il rientro in piazza dei Signori delle 25 auto partecipanti al concorso è previsto per le 17 circa per dare inizio alla sfilata accompagnata dalle modelle con abiti di Nouvelle Atelier di Sandrigo.

L’evento si concluderà alle 21 con le premiazioni.

Informazioni

ASD Astego motori d’epoca

cell: 3774470547

email: astegomotori@gmail.com

facebook e instagram: @astegomotoriepoca

www.astegomotoridepoca.it

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Locandina e programma da sito ASD Astego motori d’epoca