Valbrenta: premiazione concorso sull’esplorazione della Valbrenta

Dedicato alle scuole a conclusione del Bicentenario scoperta Grotte di Oliero. Assessore Donazzan: “Iniziativa che rientra in un progetto formativo di eccellenza grazie all’Ivan Team”

“l’Ivan Team Rafting, con il suo centro didattico Vivere il Fiume

riconosciuto dal Ministero come ente di formazione per gli insegnanti delle scuole su natura, arte e sport, e con la sua trasversale offerta di attività dedicate ai giovani, è un orgoglio per il Veneto.

Da società benefit, genera valore aggiunto per la società dal punto di vista sociale e porta effetti benefici al nostro territorio.

Ne è un esempio il progetto a supporto delle donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno, offrendo loro attività di pratica di Dragon Boat e rafting sul Brenta.

L’impegno è ad ampio raggio: Ivan Team entra da 20 anni nelle scuole del Veneto durante le Giornate dello Sport, forma ogni anno dai 400 ai 500 insegnanti e coinvolge 30mila ragazzi di scuole da tutt’Italia.

Giovani a cui vengono insegnate anche le tecniche di salvataggio fluviale, oltre a svolgere attività anche per i diversamente abili”.

Così l’Assessore

all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Veneto (FdI) Elena Donazzan sull’attività della società benefit Ivan Team che ha collaborato al concorso dedicato all’esplorazione della Valbrenta dedicato alle scuole secondarie di 1° grado.

Le premiazioni si sono tenute oggi, venerdì 9 giugno, al complesso naturalistico delle Grotte di Oliero gestito da Ivan Team.

L’evento rientra nell’ambito di un ampio progetto promosso dal Comune di Valbrenta, con la preziosa collaborazione della società Ivan Team che ha in gestione il Complesso Turistico delle Grotte di Oliero, delle associazioni, dei comitati interessati e degli Istituti scolastici, a conclusione degli eventi per il Bicentenario della scoperta delle Grotte di Oliero.

Nell’occasione

è stata anche inaugurata l’antica targa in ricordo del naturalista Alberto Parolini, posta a ricordo del primo accesso alle Grotte nel 1832.

“Il concorso promuove la conoscenza e la promozione della valle e ha uno straordinario valore formativo.

Il premio voluto da Ivan Pontarollo che consiste in una visita alla Grotta Gigante di Trieste, favorisce le uscite dei ragazzi della valle per conoscere anche altri luoghi aprendo gli occhi sul mondo.

Inoltre, ai 120 ragazzi partecipanti al concorso è stata offerta una discesa in rafting, altra occasione per trasmettere la passione per questa disciplina sportiva.

Le attività sportive fluviali inducono chi le pratica a ricercare il coraggio e allo stesso tempo a rispettare i propri limiti e quelli imposti dalla natura.

Per queste ragioni la proposta didattica di Ivan Team è particolarmente efficace, capace di trasmettere i valori positivi per la crescita dei giovani attraverso la condivisione di momenti ludici e al contempo educativi”.

