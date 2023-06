Schio: incontro pubblico sull’incenerimento dei fanghi e i rischi per la salute legate ai PFAS

A Schio un incontro pubblico sull’incenerimento dei fanghi e i rischi per la salute legate ai PFAS

La società pubblica Viacqua ha presentato un progetto per l’incenerimento dei fanghi di depurazione nell’impianto di Schio: ecco quali potrebbero essere le conseguenze per la salute della popolazione.

E’ in programma lunedì prossimo,

12 giugno, alle ore 20.30 un incontro di approfondimento sul tema “Incenerimento fanghi a Schio: rischio PFAS” L’incontro, organizzato da ISDE, Medici per l’Ambiente di Vicenza è in programma a Schio ( VI) presso il Faber Box di via Tito Livio.

Relatori del convegno saranno il prof. Gianni Tamino, biologo già docente dell’Università di Padova e componente del comitato scientifico di ISDE, e il dott. Vincenzo Cordiano, medico ematologo e presidente ISDE Veneto.

A Padova, Venezia e a Schio si profila, infatti, la possibilità che i fanghi di depurazione delle acque reflue, il cui spargimento nei campi è sempre più problematico a causa della presenza di contaminanti persistenti come i PFAS, vengano smaltiti negli impianti di incenerimento RSU.

La notizia di un progetto messo a punto da Viacqua, la società pubblica che gestisce il ciclo integrato dell’acqua nel vicentino, di incenerimento dei fanghi di depurazione nell’impianto di Schio, ha allarmato la popolazione che da oltre quarant’anni convive con l’inceneritore.

Quali i rischi di un simile progetto in una Regione già così duramente colpita dall’ inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche?

Quale il senso di una simile scelta, anche alla luce dei cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas climalteranti?

Di tutto questo i medici, assieme alla cittadinanza, parleranno al convegno di lunedì.

Vicenza, 8 giugno 2023

Fonte Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia

Via XXV Aprile, 34 – 52100 Arezzo

Web: www.isde.it