Tirocini per i giovani Neet dell’Alto Vicentino e nuove saldatrici in azienda – Schio: Ecor International, progetto Alto Vicentino Neetwork

ha cambiato l’approccio alla ricerca di nuovi collaboratori e collaboratrici, con il progetto Alto Vicentino Neetwork e l’Accademia della Saldatura.

Per trovare collaboratori e collaboratrici specializzati, come possono essere i saldatori e gli addetti all’assemblaggio macchine, va attuato un cambio di approccio.

Anche per le imprese vicentine risulta sempre più complicato reperire candidati idonei per le posizioni lavorative aperte (i dati Unioncamere-Anpal indicano una difficoltà nelle ricerche del 46%, aumentata di 7 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

In Italia inoltre i Neet (i giovani che non studiano e non lavorano) rappresentano il 25,1% della popolazione compresa tra i 15 e i 34 anni, vale a dire all’incirca tre milioni di giovani.

Si tratta di un fenomeno diffuso nel nostro Paese più che in qualsiasi altra regione d’Europa (dati di Eurostat e Istat).

Di fronte a questi scenari,

l’azienda Ecor International (partner strategico di aziende e multinazionali nella produzione di componenti critici in acciaio e leghe speciali e di sistemi di elevata complessità) da anni ha cambiato il passo aprendosi verso la comunità e il territorio circostante (l’ultimo in ordine cronologico è il progetto Alto Vicentino Neetwork) e creando opportunità interne di formazione alla professione.

Il progetto Alto Vicentino Neetwork è un’opportunità di formazione gratuita con l’obiettivo dell’inserimento in azienda per 6 addetti alla saldatura.

Si tratta di un percorso che prevede una formazione tecnica (non solo per addetti alla saldatura ma anche per tutor di robotica e digitale e programmatore di bracci robotici) e un successivo tirocinio retribuito in azienda, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dell’Alto Vicentino tra i 18 e i 35 anni in cerca di un’occupazione.

Ecor International è partner della Cooperativa Samarcanda in questo progetto sostenuto dalla Fondazione Cariverona, che mira a potenziare il processo di ricerca e formazione del personale e a migliorare la comunicazione e la corrispondenza tra domanda e offerta di occupazione e formazione professionalizzante e di aumentare così l’occupabilità dei Neet del territorio.

L’azienda di Schio

dal 2019 ha avviato un’Accademia della Saldatura interna e gratuita che, con tre edizioni all’anno, seleziona e forma i candidati alle posizioni specializzate aperte. Quest’anno ha già visto due edizioni, una delle quali con 6 partecipanti tutte donne.

Yenisey Medina Sanchez, Saldatrice, e Alma Cerkezi, Addetta all’assemblaggio in Area Forno di Ecor International, sono entrate in azienda dopo aver frequentato la prima edizione del 2023 dell’Accademia della Saldatura.

“È stata una sorpresa”

-racconta Alma– “Abbiamo iniziato l’Accademia per curiosità, anche un po’ spinte dai nostri familiari. Quando è stata la volta delle prove pratiche abbiamo scoperto che la saldatura è un’attività che richiede grande attenzione e precisione, non così legata alla forza fisica come ci aspettavamo.

Mi ha ricordato il ricamo”.

Yenisey precisa:

“Quando pensiamo alla professione della saldatura, ci viene subito in mente un saldatore. Per questo all’inizio avevo dei dubbi. Invece partecipando all’Accademia della Saldatura e vedendo intorno a me altre donne che si cimentavano a saldare, ho cambiato idea.

Anche le donne possono fare questo lavoro. Ho imparato concetti che sentivo lontani e oggi posso dire di avere un lavoro che mi mette alla prova e mi appassiona”.

Ricerca di 6 addetti alla saldatura con il progetto Alto Vicentino Neetwork:

La ricerca di 6 addetti alla saldatura a Schio, con il progetto Alto Vicentino Neetwork, è aperta.

Ci si può candidare al sito ufficiale: https://avneetwork.samarcandaonlus.it/addetto-saldatura/

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

9 giugno 2023, Schio (Vi)

