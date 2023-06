Il giro d’Italia Handbike fa tappa a Vicenza per la prima volta

Domenica 18 giugno in occasione del giro d’Italia Handbike saranno attuate modifiche alla circolazione lungo il circuito di gara da Santa Bertilla a Campo Marzo

Per la prima volta Vicenza ospita una tappa del Giro d’Italia Handbike. Evento leader di settore in Italia e in Europa, che si correrà domenica 18 giugno, con partenza e arrivo in via Battaglione Framarin.

Circuito città di Vicenza

Il circuito, di 5,3 chilometri, sarà percorso 12 volte dagli atleti della disciplina sportiva paralimpica handbike (una particolare bicicletta su tre ruote che si muove con la forza delle braccia), e si svilupperà tra il quartiere di Santa Bertilla e Campo Marzo.

La 13^ edizione del Giro d’Italia Handbike, che da quest’anno ha valenza internazionale ed è inserita nel calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale), è organizzata da Seo asd in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Nel circuito cittadino interessato dal transito degli atleti saranno attuate importanti modifiche alla circolazione, con possibili rallentamenti.

Percorso

Gli atleti partiranno da via Battaglione Framarin in direzione via Legione Antonini; da qui si dirigeranno su via Zanardelli fino a viale delle Fornaci, per poi girare a sinistra lungo viale Mercato Nuovo e via dei Cairoli, fino alla rotatoria con viale Mazzini. Da qui svolteranno a destra su viale Mazzini, per proseguire in viale Milano fino a piazzale Bologna, imboccheranno viale dell’Ippodromo per tornare su viale Milano. Alla rotatoria della stazione proseguiranno su viale Roma, piazzale De Gasperi e poi su corso Santi Felice e Fortunato fino a raggiungere la rotatoria con viale Milano e viale Mazzini per girare a destra verso viale Mazzini. Il circuito si chiuderà in via Battaglione Framarin, sede di partenza e arrivo della gara.

Modifiche alla circolazione

La rete viaria sarà interessata in modo rilevante dal transito della gara, specialmente nella zona ovest della città, tra via Battaglione Framarin e Campo Marzo.

È prevista la chiusura al traffico dell’intero percorso di gara dalle 9 fino al termine della manifestazione, in programma per le 12.30. Dalle 7 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione lungo le strade interessate dal percorso. Saranno possibili rallentamenti e disagi alla circolazione, con deviazioni locali.

Tutte le laterali che afferiscono al percorso di gara saranno vietate al transito. Le strade a senso unico verso il percorso di gara saranno percorribili con doppio senso di circolazione.

Le strade interessate dal circuito saranno progressivamente riaperte dopo il passaggio del 12° ed ultimo giro, ad esclusione di via Battaglione Framarin, chiusa dalle 6 alle 14 per le operazioni di allestimento e disallestimento della zona di partenza e arrivo.

Viale Mazzini e viale Roma saranno completamente chiusi al traffico, mentre viale Milano sarà percorribile solo verso la stazione ferroviaria; viale Venezia verrà chiuso all’incrocio con viale Eretenio e sarà percorribile solo per raggiungere il parcheggio esterno della stazione, per il carico e scarico passeggeri. Saranno chiusi l’ingresso e l’uscita su viale Mazzini da e per via Bonollo.

È prevista la chiusura del parcheggio del Teatro Comunale, sede dell’arrivo e della partenza su viale Battaglione Framarin.

Risultano interdetti e non raggiungibili, durante lo svolgimento della gara, anche i parcheggi di viale Battaglione Framarin, piazzale Bologna, viale Verdi e l’autorimessa Castello.

Oltre al percorso della manifestazione, all’interno dell’anello di gara sono interdette via Saudino, dei Mille, Mameli, De Amicis, Legione Antonini (nei tratti da Cairoli a Btg. Framarin), XXIV Maggio, Periz, Tecchio, Ricasoli, mons. Lorenzon, Napoli, btg. Monte Berico, Verdi. Via Gorizia sarà raggiungibile, per i soli residenti, utilizzando il vialetto lungo la roggia Seriola.

Sono previste deviazioni per i percorsi degli autobus urbani ed extra urbani. La stazione ferroviaria e l’autostazione Svt saranno raggiungibili in auto unicamente dal lato di viale Milano, con provenienza da corso SS. Felice e Fortunato.

Per informazioni sulle linee dei bus è possibile consultare il sito di Svt www.svt.vi.it.

Informazioni

La planimetria dettagliata, il regolamento e la classifica della competizione sono disponibili sul sito https://www.girohandbike.it.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa