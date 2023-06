Nel creare forme l’artista celebra il matrimonio fra materia e luce – Gonzato Group – I “Tronetti”

L’espansione aziendale, l’innovazione tecnologica e la costante ricerca progettuale che caratterizza Gonzato Group – azienda di Malo (VI) leader mondiale nella produzione di sofisticate soluzioni e sistemi in ferro, acciaio inox, alluminio e vetro per l’edilizia e l’architettura – non hanno intaccato l’amore per l’antica arte della lavorazione dei metalli.

Sintesi materica della creatività di Stefania Buccio Gonzato, moglie del fondatore Bruno Gonzato, nascono infatti i “Tronetti”, una serie di originali sedute in ferro battuto – da contemplare come vere opere d’arte e da impiegare come estrosi complementi d’arredo – interamente realizzate e dipinte a mano seguendo le antiche tecniche della nobile arte della lavorazione del ferro.

Originali nella loro struttura,

le sette diverse ispirazioni di Stefania Buccio Gonzato si rifanno alle architetture del territorio vicentino, alla natura e al mondo femminile.

I vividi contrasti di colore e le dimensioni volutamente esagerate, stimolano la fantasia e catturano l’attenzione dando vita a un complemento d’arredo in linea con le ultime tendenze di interior o outdoor design che vedono il ferro nuovamente protagonista.

Tazza – Nessun posto è come casa. Tazza esprime il dolce piacere della quotidianità, rappresentando iconicamente il momento del caffè mattutino, gesto meccanico, spesso contato, ma essenziale per iniziare la giornata. Albero – Una panchina nel bosco, il cinguettio degli uccelli, il risveglio della natura. Albero fa da cornice a piacevoli momenti di relax donando la sensazione di un’idilliaca pausa nel verde. Tempio – L’architettura greca, con le sue volumetrie lineari e affascinanti, ha ispirato Tempio. Gli elementi architettonici strutturali, il timpano e le colonne, fungono da sostegno alla seduta, conferendo ad essa un senso di eterea protezione Castello – Incarna il principio che soggiace all’idea dei Tronetti. Involucro maestoso, casa del re, dove il trono assume il significato di autorità, clemenza e rigore. Cattedrale – Avvolgente e austera al tempo stesso, con le sue forme rotonde e importanti, Cattedrale è il simbolo di una Chiesa misericordiosa e accogliente, rifugio sicuro in cui riposare. Tulipano – Il delicato bocciolo di un fiore, profumato e colorato, ha ispirato Tulipano. Sedersi tra i petali equivale a un’esperienza immersiva e totalizzante all’interno della natura. Donna – Dichiaratamente ispirato al mondo femminile, Donna identifica l’abbraccio della madre dal quale trasuda l’amore della famiglia. Le braccia aperte, protese in avanti, sono un chiaro invito a lasciarsi coccolare, accolti nel caldo grembo materno.

I “Tronetti” –

prodotti in Italia in edizione limitata, tutti numerati e firmati dall’artista – sono il simbolo della lunga tradizione che ha portato oggi Gonzato Group a una cultura del prodotto e del progetto nella quale semplicità e artigianalità vanno di pari passo con un’elevata capacità ingegneristica e una costante innovazione tecnologica in grado di offrire soluzioni per ogni esigenza architettonica.

Stefania Buccio Gonzato, laureata in architettura con Carlo Scarpa, è un’artista poliedrica che si è avvicinata al mondo dell’arte fin dai primi anni universitari.

Oltre all’oggettistica ha approcciato con successo anche la scultura in bronzo e la pittura figurativa. Ha partecipato a numerose esposizioni ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal mercato.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Gruppo.

gonzato.com

Giugno 2023

Fonte Ufficio Stampa e P.R. Gagliardi & Partners

gagliardi@gagliardi-partners.it