Gioventù Nazionale Vicenza: “Degrado, insicurezza, cantieri sospesi”

“Degrado, insicurezza, cantieri sospesi e totopoltrone è questa “l’ora” di Possamai? “ – Gioventù Nazionale Vicenza

In pochi giorni abbiamo assistito

ai primi passi del neo sindaco, certo, non siamo come loro che dopo neppure 24 ore dal voto, già criticavano l’operato del Governo Meloni, che sarebbe entrato in carica un mese dopo, ma possiamo dirci molto preoccupati dai primi segnali lanciati da Possamai.

Cantieri che vengono sospesi, opere come la riqualificazione di Piazzale De Gasperi che rappresentano inoltre un utile strumento per il contrasto al degrado, in alt, giunta ancora per aria e l’istituzione di consultazioni per determinarne i componenti che prende i tristi connotati del totopoltrone , per non parlare della pericolosa escalation di violenza e criminalità vista negli ultimi giorni nella zona di Campo Marzo, come anche riportato dalla stampa quotidianamente.

Il presidente provinciale

Nicolò Stefano Aldighieri ha commentato “L’impressione è quella di essere tornati al 2017, l’ultimo anno del mandato di Variati al governo della città. Ci chiediamo, ma non era “ora“ Sindaco? Forse era “ora” di ritornare ad una città immobile e degradata come quella di 5 anni fa?“

Ha proseguito: “ Ci auguriamo per Vicenza, un’amministrazione che sappia difendere l’interesse dei vicentini, e che sappia fare molto meglio di quanto visto in questi primi giorni. Ma del resto, poco ci possiamo aspettare da questa sinistra che di danni in 10 anni di Governo ne ha fatti.”