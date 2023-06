Fidas Vicenza, Zona 7: volontari al fianco di chi ha bisogno in Emilia Romagna

Nei giorni scorsi la carovana della solidarietà partita dall’Alto Vicentino verso le zone alluvionate dell’Emilia Romagna

Essere donatori di sangue significa stare sempre con chi ha bisogno. È un impegno a 360 gradi e l’hanno dimostrato i volontari della Zona 7 (Alto Vicentino) di Fidas Vicenza. Volontari che una volta appresa la notizia dell’alluvione che ha afflitto l’Emilia Romagna si sono da subito messi in moto per dare una risposta tempestiva. In stretta sinergia con le organizzazioni competenti a livello locale, al fine di rendere gli aiuti subito disponibili.

I volontari della zona 7

I volontari della Fidas di Vicenza, guidati dal presidente della Zona 7, Fabiana Mabel Veiga, e dai volontari, dopo aver raccolto nel territorio dell’Alto Vicentino le donazioni di cibo e materiale di prima necessità per aiutare chi ha subito l’alluvione, si sono messi prontamente in contatto con i rappresentanti della Consulta delle Associazioni del Comune di Ravenna, ai quali nei giorni scorsi il materiale stesso, con tre furgoni, è stato consegnato.

“Questa raccolta è stata possibile grazie alla disponibilità di privati, aziende e farmacie dell’Alto Vicentino – spiega la presidente di Zona 7 di Fidas Vicenza, Fabiana Mabel Veiga –. Persone e aziende che hanno condiviso l’iniziativa realizzata di concerto con il Comune di Zugliano, che ha concesso l’utilizzo di spazi per la raccolta del materiale. Un bell’esempio di generosità e sinergia, che ha dato i suoi frutti nel segno del dono, che è la nostra missione”.

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista