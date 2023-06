Fidas: cerimonia di consegna dei diplomi ai donatori benemeriti (Albo d’oro)

La cerimonia domani sabato 10 giugno alle 10 nel Salone d’onore di Palazzo Chiericati a Vicenza

“Donare il sangue è un atto di generosità, anonimo e gratuito, ma soprattutto non scontato. Per questo Fidas Vicenza ritiene opportuno riconoscere l’impegno di quanti, con costanza ed abnegazione, nel corso degli anni, non sono mai venuti meno alla “promessa”, garantendo al nostro sistema sanitario un costante approvvigionamento di sangue”.

Con queste parole la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron, annuncia la cerimonia che avrà luogo sabato 10 giugno alle ore 10 nel Salone d’onore di Palazzo Chiericati a Vicenza, in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Per ciascun Gruppo Fidas della provincia di Vicenza prenderà parte alla cerimonia di consegna dei diplomi il donatore attivo con il maggior numero di donazioni. Al quale verranno consegnati anche gli attestati per tutti i donatori “centenari” dello stesso Gruppo.

In mattinata, in Piazza dei Signori, i volontari di Fidas Vicenza saranno presenti con un gazebo informativo. Un gazebo dove i cittadini potranno attingere importanti informazioni sull’utilità del dono del sangue e sull’Associazione. Nonché sottoscrivere la “promessa di donazione”, che rappresenta il primo passo per diventare donatori di sangue.

Fonte: Fidas Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista