Domani 10 giugno: 175° anniversario della difesa di Vicenza e Giornata della Marina

Cerimonia nell’atrio di Palazzo Trissino e alzabandiera in piazza dei Signori a Vicenza

Il sindaco Giacomo Possamai presenzierà alla cerimonia in ricordo del 175° anniversario della difesa della città. In ricordo dell’eroica giornata che meritò alla bandiera del Comune di Vicenza la prima medaglia d’oro al valore militare.

La medaglia d’oro venne conferita dal re Vittorio Emanuele II nel 1866 per la strenua difesa di Vicenza sostenuta dai patrioti contro le truppe austriache durante la prima guerra d’indipendenza, culminata il 10 giugno 1848.

Sabato 10 giugno alle 8.45

il sindaco e il comandante della polizia locale Massimo Parolin renderanno omaggio alla lapide che ricorda quei fatti nell’atrio di Palazzo Trissino.

Successivamente si recheranno in piazza dei Signori per la breve cerimonia promossa dell’Associazione nazionale marinai d’Italia.Cerimonia in occasione della Giornata della Marina che si celebra nella ricorrenza dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918. Una delle più significative operazioni compiute sul mare dalla Marina militare italiana.

Dopo l’alzabandiera, l’Associazione marinai consegnerà la medaglia d’oro all’ex presidente della sezione di Vicenza, Girolamo Trombetta.

fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa