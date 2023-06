De Carlo (FdI): il Parlamento approva a larghissima maggioranza le TEA

Ma c’è ancora chi alimenta polemiche propagandistiche e strumentali. Italia all’avanguardia in Europa. De Carlo

“Mentre il Parlamento le approva quasi all’unanimità, mentre l’Italia per una volta diventa nazione all’avanguardia europea in un settore strategico come quello dell’agricoltura, c’è chi continua ad alimentare polemiche propagandistiche e a diffondere informazioni errate e strumentali sulle Tecniche di Evoluzione Assistita.

Partiamo dalle basi:

TEA e OGM – come è stato più volte spiegato e chiarito – non sono minimamente accomunabili.

Poi, proprio in onore del massimo rispetto istituzionale abbiamo normato un ambito sul quale l’Unione Europea non si è ancora pronunciata inserendo nel testo della norma la dicitura “nelle more dell adozione della normativa dell UE”.

L’accelerazione voluta e compiuta dal Governo italiano dovrebbe quindi essere un vanto per tutti, perché si basa sui grandi risultati ottenuti dalla ricerca in laboratorio. Lo sbocco naturale della ricerca in tema di agricoltura è la sperimentazione sul campo.

A Bruxelles non si inventano dal nulla provvedimenti, normative, leggi e direttive: semplicemente studiano la legislazione degli Stati membri più all’avanguardia in quel settore e poi la “adattano” a livello continentale. Invece che trovarci sempre a rincorrere e a dover “mandar giù” norme che non si addicono alla nostra nazione, finalmente con questa accelerazione sarà l’Italia a far sentire la sua voce in Europa e a contribuire a disegnare il futuro dell’agricoltura continentale.

Accusare il Governo e il Parlamento

di voler affossare il comparto biologico, di voler aggirare la normativa europea e di voler sostanzialmente ingannare i cittadini è gravissimo, oltre che profondamente errato; se la sperimentazione sul campo confermerà quanto ottenuto finora in laboratorio, le TEA potranno essere tra le principali soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici e garantire un’alta produttività alle eccellenze italiane”.

Così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, sui nuovi attacchi alle TEA.

Fonte Maria Soave Nardi <mariasoave.nardi@senato.it>