Costozza di Longare: manifestazione nazionale “Una Boccata d’Arte”

Il borgo di Costozza è stato selezionato per ospitare la manifestazione nazionale dedicata all’arte contemporanea di Fondazione Elpis realizzata in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions. – Costozza di Longare

Coinvolti 20 artisti italiani e internazionali in 20 borghi con meno di 5mila abitanti in 20 regioni.

Una Boccata d’Arte è un progetto diffuso su tutto il territorio italiano: un itinerario culturale che di regione in regione promuove il sorprendente patrimonio costituito dai piccoli centri, per mettere in risalto la storia e le tradizioni locali attraverso l’arte contemporanea.

Per tre mesi Costozza ospiterà l’installazione del famoso artista contemporaneo Diego Perrone.

Il giorno dell’inaugurazione del festival e della mostra sarà presente in prima persona l’artista insieme alla delegazione nazionale di Una Boccata d’Arte e ad una troupe di Sky, che girerà un documentario per Sky Arte.

In contemporanea si svolgerà a Costozza il Festival Costozza – Arte, Cultura e Territorio di cui vi alleghiamo il comunicato stampa.

Il Comune di Longare, in collaborazione con la Pro Loco di Longare, ha deciso di promuovere il progetto di Una Boccata d’Arte proponendo in parallelo un ciclo di eventi:

dal 24 giugno al 24 settembre, per valorizzare il territorio del borgo attraverso numerose attività.

Geografia fisica

La collina retrostante all’abitato di Costozza è caratterizzata da una serie di grotte, in parte naturali e molte spesso allargate o modificate nei secoli prima per estrarvi la pietra e poi per utilizzarle come cantine e depositi,[2] note come i covoli di Costozza.

Nella più grande di questa cavità, nota fin dal tempo dei romani ed utilizzata per l’estrazione della pietra, oggi si coltivano ancora i funghi di grotta del tipo Pioppini.

Fin dal Rinascimento alcune ville appartenenti ad importanti famiglie furono collegate alla collina da condotti – detti ventidotti – che convogliano l’aria fresca proveniente dall’interno delle grotte fino alle ville per rinfrescare gli ambienti in estate e intiepidirli d’inverno.

Origini del nome

L’etimologia del nome deriva dal latino Custodia, in quanto nelle sue grotte venivano inviati i prigionieri condannati a cavare la pietra “per evitare che marcissero nell’ozio”.[3]

Il nome divenne poi nel medioevo Costoggia, trasformatosi poi in Costoza, per italianizzarsi alla fine nell’attuale Costozza.

