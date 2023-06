Comune di Roana: escursioni con Asiago Guide Estate 2023

Escursioni Estate 2023 con Asiago Guide in collaborazione con le Pro loco del Comune di Roana e promossi dall’Amministrazione comunale di Roana

Sabato 17 giugno 2023

Mezzaselva

Baito Erio dalle ore 17.00 alle 20.00 “Aperitivo al Baito Erio” con Asiago Guide. Evento organizzato da Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 (evento a pagamento)

Venerdì 23 giugno 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 20.00 alle 23.00 “Lucciole per lanterne” Laboratorio creativo, esperienze sensoriali e passeggiata guidata naturalistica con Asiago Guide. Evento organizzato da Pro loco Cesuna in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Domenica 25 giugno 2023

Mezzaselva

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 15.30 “Alte Lentle – Antiche Contrade”, escursione guidata con Asiago Guide. Evento organizzato da Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 (evento a pagamento)

Venerdì 30 giugno 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 20.00 alle 23.00 -“Lucciole per lanterne” Laboratorio creativo, esperienze sensoriali e passeggiata guidata naturalistica con Asiago Guide. Evento organizzato da Pro loco Cesuna in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Sabato 1 luglio 2023

Roana

Piazza Santa Giustina (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Tra api fiori ed erbe” escursione guidata con Asiago Guide, con facili camminate tra prati e pascoli e boschi scopriremo antiche contrade, panorami da cartolina, storie delle nostri genti e luoghi dove la storia è stata scritta … che sia di giorno, al tramonto, oppure sotto le stelle, L’Altopiano regala emozioni uniche, da vivere passo dopo passo con le nostre guide.

Maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825

Cesuna

Centro di Cesuna (ritrovo) dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00 Passeggiata Guidata In Compagnia Degli Alpaca DI A&A ALPACA con Asiago Guide. Facile passeggiata in compagnia dei nostri amici alpaca per conoscere di più di questi animali e per godere della loro simpatia portandoli di tanto in tanto con la cavezza. In collaborazione con le fattorie didattiche A&A-Alpaca e Malgasiago.

Prenotazione obbligatoria. Info ed prenotazioni: Asiago Guide Cell. 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Venerdì 7 luglio 2023

Treschè Conca

Chiesa (ritrovo) dalle 18:00 alle 22.00 – ESCURSIONE A CURA DI ASIAGO GUIDE “ STELLE & STORIA AL FORTE CORBIN” Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Asiago Guide.

Info ed prenotazioni: Asiago Guide Cell. 347/1836825

Sabato 8 luglio 2023

Canove

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Canove tra storia e natura” escursione con facili camminate tra pascoli, boschi e contrade. Prenotazioni entro il giorno precedente. Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Canove in collaborazione con Asiago Guide.

Maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825 o Pro loco Canove tel. 0424/692125 379/2905877 (Whatsapp)

Domenica 9 luglio 2023

Cesuna

Località Caminetti (ritrovo) dalle ore 15.00 alle 18.00 ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide “Alla scoperta delle leggende cimbre al Baito Boscon”. Evento organizzato da Pro loco Cesuna in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Venerdì 14 luglio 2023

Camporovere

Chiesetta dell’Hoell (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide “A Caccia di tracce a Camporovere”. Evento organizzato da Pro loco Camporovere in in collaborazione con Asiago Guide. Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825

Sabato 15 luglio 2023

Camporovere

Hoga Zait – dalle ore 20 alle ore 22.30 ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide “Serale con Lanterne”. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361- chalet@comune.roana.vi.it

Domenica 16 luglio 2023

Canove

Hoga Zait – dalle 9.30 alle 12.30 CACCIA AL TESORO Al Bisele con Asiago Guide. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361- chalet@comune.roana.vi.it

Venerdì 21 luglio 2023

Mezzaselva

Hoga Zait – dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Escursione sulle leggende locali con piccolo spettacolo teatrale sul ponte dello Stonhaus a cura di Asiago Guide. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361 chalet@comune.roana.vi.it

Sabato 22 luglio 2023

Cesuna

Hoga Zait – dalle 10.00 alle 13.00 ESCURSIONE GUIDATA accompagnati da Asiago Guide verso una vena di argilla poco distante dal centro del paese e lavorazione di un pezzo di argilla. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361 – chalet@comune.roana.vi.it

Domenica 23 luglio 2023

Roana

Hoga Zait – ore 10.00 Passeggiata con Asiago Guide e Isacco Tognon verso il ponte di Roana, che festeggia il centenario dalla sua ricostruzione. Momenti di riflessione, storia e tradizione durante un percorso che condurrà ad un simbolo importante per il Comune di Roana. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361 chalet@comune.roana.vi.it

Roana

Hoga Zait – partenza alle ore 15.30 (Chiesa di Canove) e arrivo alle 17.30 circa (piazza a Roana) “Tradizionale attraversata della Val d’Assa” Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide e Pro loco. Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 – IAT Roana tel.0424/694361 chalet@comune.roana.vi.it

Venerdì 28 luglio 2023

Mezzaselva

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Selvart & Stonhaus: luoghi leggendari” escursione guidata con Asiago Guide. Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825

Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Roana

Piazza Santa Giustina (ritrovo) dalle 17.00 alle 20.00 “Roana – Rooban tra storia e natura al tramonto” escursione guidata con Asiago Guide, con facili camminate tra prati e pascoli e boschi scopriremo antiche contrade, panorami da cartolina, storie delle nostri genti e luoghi dove la storia è stata scritta … che sia di giorno, al tramonto, oppure sotto le stelle, L’Altopiano regala emozioni uniche, da vivere passo dopo passo con le nostre guide.

Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con Asiago Guide. Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825

Sabato 29 luglio 2023

Canove

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 Caccia al tesoro a Canove, alla scoperta di Canove. Evento gratuito organizzato dalla Pro loco Canove. Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825 o Pro loco Canove tel. 0424/692125 -379/2905877 (Whatsapp)

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 10.00 alle 13.00 – APERITIVO IN MALGA con Asiago Guide – Escursione guidata alla scoperta di Cesuna e delle sue Malghe con degustazione di formaggi tipici presso Malga Zovetto. Evento organizzato da Pro loco Cesuna in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Mezzaselva

Baito Erio dalle ore 17.00 alle 20.00 – “Aperitivo al Baito Erio” con Asiago Guide – Escursione guidata con AsiagoGuide. Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825

Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825

Venerdì 4 agosto 2023

Treschè Conca

Chiesa (ritrovo) dalle 9.30 alle 12.30 Escursione a cura di Asiago Guide: “Treschè Conca tra storia e natura”

Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Asiago Guide.

Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825

Canove

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 17.00 alle 20.00 “Tramonti Altopianesi” Panorami da cartolina sia di giorno, al tramonto oppure sotto le stelle con Asiago Guide. Su prenotazione entro il giorno precedente max 25/30 persone a pagamento di € 5 per tutti dai 6 anni in su – per i residenti gratuito.

Info e prenotazioni: Asiago Guide Cell. 347/1836825 o Pro loco Canove tel. 0424/692125 – 379/2905877 (Whatsapp)

Sabato 5 agosto 2023

Roana

Piazza Santa Giustina (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Tra api fiori ed erbe” escursione guidata con Asiago Guide, con facili camminate tra prati e pascoli e boschi scopriremo antiche contrade, panorami da cartolina, storie delle nostri genti e luoghi dove la storia è stata scritta … che sia di giorno, al tramonto, oppure sotto le stelle, L’Altopiano regala emozioni uniche, da vivere passo dopo passo con le nostre guide.

Maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825

Cesuna

Centro di Cesuna dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 – Passeggiata Guidata In Compagnia Degli Alpaca DI A&A ALPACA con Asiago Guide, facile passeggiata in compagnia dei nostri amici alpaca partendo dal per conoscere di più di questi animali e per godere della loro simpatia portandoli di tanto in tanto con la cavezza. In collaborazione con le fattorie didattiche A&A-Alpaca e Malgasiago.

Prenotazione obbligatoria. Info ed prenotazioni: Asiago Guide Cell. 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Lunedì 7 agosto 2023

Mezzaselva

Sede Pro loco (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Escursione guidata” con Asiago Guide, Alte Lentle – Antiche Contrade. Evento a pagamento organizzato dalla pro loco Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide. Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide: 347/1836825

Martedì 8 agosto 2023

Camporovere

Parcheggio del cimitero di Camporovere (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “8 agosto 1944 – Camporovere brucia” Escursione Guidata con Asiago Guide. Evento organizzato dalla Pro loco di Camporovere in collaborazione con Asiago Guide. Per info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825

Camporovere

Parcheggio del cimitero di Camporovere (ritrovo) dalle ore 17.00 alle 20.00 “Tra storia e natura” Passeggiata serale con Asiago Guide. Evento organizzato dalla Pro loco di Camporovere in collaborazione con Asiago Guide. Per info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825

Giovedì 10 agosto 2023

Treschè Conca

Chiesa (ritrovo) dalle 9.30 alle 12.30 “Panorami da cartolina a Treschè Conca”. Escursione a cura di Asiago Guide. Evento organizzato dalla Pro loco di Treschè Conca in collaborazione con Asiago Guide. Per info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825.

Venerdì 11 agosto 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 10.00 alle 13.00 – ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide: “A caccia di alberi monumentali”.Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Sabato 12 agosto 2023

Mezzaselva

Baito Erio dalle ore 20.30 alle 23.00 “Desideri d’estate con cena al Baito Erio” cena al Baito Erio con Asiago Guide. Maggiori Info e Prenotazioni obbligatorie ad Asiago Guide: cell. 347/1836825. Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Martedì 15 agosto 2023

Canove

Campomulo (Ritrovo a Gallio) dalle ore 10.00 alle 16.00 “Ferragosto in Boscosecco” con la Pro loco di Canove, escursione con passeggiata tra i boschi per arrivare a Boscosecco. Su prenotazione entro il giorno precedente max 25/30 persone a pagamento di €5 per tutti dai 6 anni in su – per i residenti gratuito – possibilità di prenotare il pranzo a Boscosecco.

Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com – Asiago Guide: cell. 347/1836825.

Venerdì 18 agosto 2023

Cesuna

PalaCiclamino ritrovo – dalle ore 10.00 alle 13.00 – ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide: “Il fronte di Vaia” Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Domenica 20 agosto 2023

Cesuna

Località Caminetti (Ritrovo) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide: “Alla scoperta delle leggende cimbre al Baito Boscon” Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna. Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Lunedì 21 agosto 2023

Canove

Sede della Pro loco Canove dalle ore 9.30 alle 12.30 – Caccia al tesoro a Canove alla scoperta di Canove (Gratuita). Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove tel. 0424/692125 379/2905877 (Whatsapp)

Martedì 22 agosto 2023

Mezzaselva

Sede Pro loco dalle ore 9.30 alle ore 12.30 “Panorami da cartolina a Mezzaselva” escursione guidata con Asiago Guide. Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Asiago Guide. Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide cell. 347/1836825

Venerdì 25 agosto 2023

Roana

Piazza Santa Giustina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 “Panorami da cartolina a Roana” escursione guidata con Asiago Guide.. con facili camminate tra prati e pascoli e boschi scopriremo antiche contrade, panorami da cartolina, storie delle nostri genti e luoghi dove la storia è stata scritta … che sia di giorno, al tramonto, oppure sotto le stelle, l’Altopiano regala emozioni uniche, da vivere passo dopo passo con le nostre guide. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con Asiago Guide

Maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825

Treschè Conca

Chiesa (ritrovo)dalle 18.00 alle 22.00 – Stelle e Storia al forte Corbin – Escursione a cura di Asiago Guide.

Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Asiago Guide. Evento organizzato dalla Pro loco di Treschè Conca in collaborazione con Asiago Guide. Per info e prenotazioni: Asiago Guide cell. 347/1836825.

Sabato 26 agosto 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle Ore 10.00 alle ore 13.00 – APERITIVO IN MALGA con Asiago Guide Escursione guidata alla scoperta di Cesuna e delle sue Malghe con degustazione di formaggi tipici presso Malga Zovetto. Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Domenica 27 agosto 2023

Canove

Sede Pro loco Canove (ritrovo) dalle ore 9.30 alle 12.30 “Roan – Canove storia di un territorio” Escursione l’Altopiano regala emozioni uniche da vivere passo dopo passo con le nostre Guide. Ritrovo presso lo chalet della Pro loco di Canove. Su prenotazione (entro il giorno precedente max 25/30 persone a pagamento di € 5 per tutti dai 6 anni in su – per i residenti gratuito).

Evento organizzato dalla Pro loco Canove in collaborazione con Asiago Guide.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825

Venerdì 1 settembre 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide: “A caccia di alberi monumentali”.Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Sabato 2 settembre 2023

Mezzaselva

Baito Erio dalle ore 18.30 alle 21.30 “Speciale Made in Malga” con Asiago Guide, Formaggio al tramonto. Prenotazione obbligatoria al 347 183 6825 – Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva. Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825.

Venerdì 8 settembre 2023

Camporovere

ore 9:30 MALGA MEATTA, LA PERLA DI CAMPOROVERE – PASSEGGIATA CON APERITIVO camminata tra prati pascoli e boschi con luoghi e panorami da cartolina. Durante la pausa presso la malga le guide offriranno un aperitivo montanaro a tutti i partecipanti. Evento organizzato dalla Pro Loco di Camporovere. Per info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825.

Sabato 9 settembre 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – APERITIVO IN MALGA con Asiago Guide Escursione guidata alla scoperta di Cesuna e delle sue Malghe con degustazione di formaggi tipici presso Malga Zovetto. Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Mezzaselva

Baito Erio dalle ore 18.30 alle 21.30 “Speciale Made in Malga” con Asiago Guide, Formaggio al tramonto. Prenotazione obbligatoria al 347 183 6825 – Evento a pagamento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825.

Fonte: Comune di Roana (VI) – Ufficio Stampa