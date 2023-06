Comune di Roana e Pro loco: estate 2023 ricco calendario di appuntamenti

L’estate è alle porte e il Comune di Roana (VI) in collaborazione con le Pro loco del territorio propongono un ricco caledario di appuntamenti ed eventi da non perdere, per grandi, piccini, per tutta la famiglia.

Di seguito il programma:

Domenica 18 giugno 2023

Cesuna

Località Val Magnaboschi dalle ore 15.30 fino le 17:30 Sagra di San Antonio -con il Gruppo Alpini di Cesuna. Santa Messa alle ore 15.30 presso l’oratorio S. Antonio, Concerto della Banda Musicale Monte Lémerle alle ore 16.15 e giochi campestri per bambini ed adulti; Per terminare con la Premiazione dei giochi alle ore 17.30.

Sabato 24 giugno 2023

Treschè Conca

Locanda Stella Alpina ore 17.00 “Grace Go On” Aperitivo In Musica.

Domenica 25 giugno 2023

Cesuna

Casa Zeleghe (ritrovo ore 08:45) dalle ore 09.00 alle 12.00 – “YOGA e LEGGENDE”: pratica di yoga nel bosco e facile escursione tra i boschi di Cesuna, con Giulia Rigoni ed Enrico Caciolo. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 24. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Per maggiori info, costi e prenotazioni: Giulia 333/9235908 o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Da venerdì 30 giugno a Domenica 2 luglio 2023

Comune di Roana – Tutte le frazioni del Comune

Ori dello Sport evento capace di abbattere qualsiasi tipo di barriera. Un week end ricco di appuntamenti con dimostrazioni pratiche, interviste, spettacoli e tornei con campioni olimpici e paraolimpici.

Maggiori info: IAT ROANA tel.0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it

Venerdì 30 giugno 2023

Treschè Conca

Campetto vicino la Chiesa ore 19.00 Apertura Sagra di S. Luigi: Evento “baraonda #partyhard” e 2° EDIZIONE “CONCA STUPARICH RUN” (per tutta la durata dell’evento stand gastronomico attivo). Evento organizzato da Pro loco Treschè Conca.

Per maggiori info e prenotazioni (corsa): Pro loco Treschè Conca: cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Sabato 1 luglio 2023

Mezzaselva

Sede Pro loco ore 10.00 “Mezzaselva in 3 scatti” Concorso fotografico, Racconta Mezzaselva in tutte le sue forme e colori attraverso immagini di persone, oggetti, luoghi e mestieri. Regolamento disponibile presso la sede della Pro loco.

Treschè Conca

SAGRA SAN LUIGI: ore 14.00 inizio torneo 24h calcio a5 – ore 18.00: Evento “LA MACCHINA DEL TEMPO” (per tutta la durata dell’evento stand gastronomico attivo). Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca. Per maggiori info: Pro loco Treschè Conca: cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Domenica 2 luglio 2023

Treschè Conca

SAGRA SAN LUIGI: ore 9.00 continuazione torneo 24h calcio a5 – POMERIGGIO PER BAMBINI – ore 19.00: MUSICA CON GRAZIANO (per tutta la durata dell’evento stand gastronomico attivo). Per maggiori info: Pro loco Treschè Conca: cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Tutti i lunedì di luglio e agosto 2023

Cesuna

Parco delle Leggende dalle ore 09.30 alle 10.30 -NATURE YOGA: pratica di yoga con Giulia Rigoni, insegnante certificata RYT 500 ORE. La lezione è adatta a tutti. Portare tappetino o coperta. (In caso di maltempo si svolgerà al Palaciclamino). Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00. Evento organizzato da Pro loco Cesuna. Per maggiori info, costi e prenotazioni: Giulia 333/9235908 o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2023

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove ore 20.30 “Corso di Ballo Country” organizzato da Stefano – 1^ lezione gratuita per tutti – abbonamento 10 lezioni €100 – abbonamento 4 lezioni €50 – lezione singola €15 – tutti i mercoledì sera – durata lezione 1 ora

Per maggiori info e iscrizioni: Stefano cell. 379/2905877 (WhatsApp)

Tutti i venerdì di luglio 2023

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Venerdì 7 luglio 2023

Treschè Conca

Hotel Belmonte –ORE 18.00 “APERIFRITTO” Aperitivo In Musica.

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove ore 15.00 “La bottega del maniscalco” ferratura muli. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17:00 Spettacolo per bambini con “Mago G” Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Domenica 9 luglio 2023

Cesuna

Parco delle Leggende dalle ore 17.00 alle 19.00 – IL BATTITO DEL TAMBURO DEL CUORE: pratica di yoga e meditazione nella natura accompagnate dalla forza del tamburo sciamanico e dall’energia delle pietre, con Giulia Rigoni e Tracy Lyen Rosa. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 8. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Per maggiori info, costi e prenotazioni: Giulia 333/9235908 o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Cesuna

Centro paese -Tutto il giorno – Mercatino dell’antiquariato “AltenMarkt”

Martedì 11 luglio 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 ZUMBA Lezione di Zumba. (Ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Tutti i martedì di luglio e agosto 2023

Mezzaselva

Loc. Kaberlaba Asiago (ritrovo) dalle ore 9.00 alle 14.30 “Escursione in quad” Evento in collaborazione con Palano Servizi. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Palano Servizi

Solo su prenotazione effettuate 48 ore prima, posti limitati.

Maggiori info e prenotazioni: Palano Servizi: tel. 0424/462298

Tutti i martedì di luglio e agosto 2023

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 20.00 alle 21.00 – CORSO DI BALLO CARAIBICO con la scuola SALSASIAGO – I corsi sono di SALSA CUBANA e BACHATA. Indossare scarpe pulite (portare e mettere quelle da ballo). Prenotazione obbligatoria. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: maestra Emanuela cell. 338/8580380 oppure presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Cesuna

PalaCiclamino (ritrovo) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 – BALLANDO SOTTO LE STELLE – La serata continua sotto la guida di Silvia dj con balli liscio, latino americani e balli di gruppo. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Giovedì 13 luglio 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi (ritrovo) ore 17:00 Spettacolo per bambini con “Mago Lucas” Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove (ritrovo) ore 18.00 – YOGA – Lezione di yoga (Ingresso libero) Evento organizzato da Pro loco Canove.

Tutti i venerdì di luglio e agosto 2023

Mezzaselva

Campo Sportivo (ritrovo) dalle ore 16.00 alle 17.00 – “Lezioni di Yoga” con Giulia Rigoni. (In caso di pioggia si svolgerà al coperto nella sala Schettinaggio. Evento gratuito prenotazioni presso la sede della Pro loco, organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Da venerdì 14 luglio a domenica 23 luglio 2023

Comune di Roana

Tutte le frazioni del Comune

Hoga Zait tradizionale festival cimbro del Comune di Roana con attività volte a promuovere e valorizzare le antiche origini cimbre. Escursioni tematiche, cacce al tesoro, laboratori, presentazioni di libri, proiezioni, spettacoli e molto altro ancora.

Maggiori info: IAT ROANA tel.0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it

Venerdì 14 luglio 2023

Canove

Piazza a Canove ore 17.30 Musica in piazza con Eva e Remo. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Canove

Area esterna del Palazzetto Polifunzionale di Canove tutto il giorno Mercatini artigianato. Ingresso libero.

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia ore 18.00 Aperifritto Aperitivo In Musica.

Sabato 15 luglio 2023

Treschè Conca

Sede Pro loco (ritrovo) ore 16.00 “COLTIVI-AMO” Laboratorio per bambini e adulti a cura di “Lo zucchino d’oro”. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Martedì 18 luglio 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 ZUMBA Lezione di Zumba. (Ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Giovedì 20 luglio 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 – YOGA – Lezione di yoga (Ingresso libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Venerdì 21 luglio 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 20.30 – Altopiano ad un Passo dal cielo – Quiz Edition con Fabio Ambrosini Bres. (Ingresso Libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Treschè Conca

Piazza Fondi tutto il giorno “Apertura festa dei bambini” con Gonfiabili, spettacolo per bimbi e trucca bimbi. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Treschè Conca

Hotel Belmonte ore 18.00 Aperifritto Aperitivo in Musica.

Sabato 22 luglio 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi tutto il giorno “Festa dei bambini” con Gonfiabili, spettacolo per bimbi e trucca bimbi. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Treschè Conca

Locanda Stella Alpina ore 18.30 “Grace go on” esibizione.

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia ore 21.30 “Festa del Rally” musica dal vivo con il gruppo “Colt 45Rock Machine”.

Domenica 23 luglio 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi tutto il giorno “Festa dei bambini” con Gonfiabili e Giochi di una volta. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 20.30 – Canti di montagna con il gruppo Voci della Spelonca. (Ingresso libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Martedì 25 luglio 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi Pomeriggio per bambini – ore 17:00: Roberto dalle Tiracche matte spettacolo per bambini Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 ZUMBA Lezione di Zumba. (Ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Mercoledì 26 luglio 2023

Mezzaselva

Schettinaggio dalle ore 18.00 alle 19.00 “Zumba” con l’istruttore Robles Andrea Valeria – evento gratuito. Prenotazione obbligatoria ad Andrea cell. 348/2792623. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia ore 20.30 LABORATORIO “TISANA E KOKEDAMA” a cura di Nepero.

Giovedì 27 luglio 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 – YOGA – Lezione di yoga (Ingresso libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 9.00 “LA STORIA ALLA FINESTRA” – Escursione con racconto a cura di Giorgio Spiller e l’attrice Tullia dalle Carbonare. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Giovedì 27 luglio 2023

Cesuna

Cinema Teatro Palladio alle ore 21.00 -CONCERTO DELLA BANDA MONTE LEMERLE. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Venerdì 28 luglio 2023

Treschè Conca

Cason delle Meraviglie ore 21.00 “Cinema sotto le stelle” – cinema all’aperto, Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con gallio film festival.

Treschè Conca

Hotel Belmonte ore 18.00 – “Aperifritto” Aperitivo in Musica.

Sabato 29 luglio 2023

Mezzaselva

Campo Schettinaggio dalle ore 20.30 alle 22.00 – “L’arte di Vaia” con lo scultore Marco Martalar – Evento gratuito organizzato dalla Pro loco Mezzaselva è consigliata la prenotazione. Maggiori Info e Prenotazioni presso la sede della Pro loco Mezzaselva.

Cesuna

Cinema Teatro Palladio ore 21.00 Spettacolo teatrale “Quel fremito d’amor” con la Compagnia Teatro dei Pazzi. L’ultima produzione di commedia dell’arte firmata da Giovanni Giusto con ritmo incalzante, comicità genuina e un crescendo di scenografici colpi di scena. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Maggiori Info e biglietti presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Domenica 30 luglio 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 16.00 Commemorazione in onore e ricordo del VII Battaglione Bersaglieri Ciclisti.

Martedì 1 agosto 2023

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Tutti i giovedì di agosto

Cesuna

Parco delle Leggende dalle ore 18.00 alle 19.00 Pratica di Pilates/Garuda con Caterina Pezzoli, insegnante certificata. Metodo nuovo e innovativo, Garuda racchiude i principi del Pilates, la respirazione e le asana dello Yoga e l’atletismo della danza. La lezione è adatta a tutti. Portare tappetino o coperta. (In caso di maltempo si svolgerà al PalaCiclamino). Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00.

Info, prenotazione e costi: Caterina cell. 328.8076990 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Mercoledì 2 agosto 2023

Mezzaselva

Campo di Schettinaggio “Zumba” con l’istruttore Robles Andrea Valeria – Evento gratuito, organizzato dalla Pro loco Mezzaselva. Prenotazione obbligatoria ad Andrea cell. 348/2792623

Treschè Conca

Piazza Fondi (ritrovo) ore 9.30 Escursione per esperti “Dosso – Val d’Assa” con il gruppo “Montagna e Solidarietà” (andata per la mulattiera e ritorno per il raparo). Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Tutti i Lunedì e i Giovedì di agosto (a partire dal 03 agosto)

Treschè Conca

Piazzale Baita Azzurra (vicino prato tapis roulant) Ore 10.00 “Lezione di benessere psicofisico e yoga Taoista” con Stefania. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Giovedì 3 agosto 2023

Treschè Conca

Locanda Stella Alpina ore 20.30 “Tisana e kokedama” Laboratorio a cura di Nepero.

Mezzaselva

Campo di Schettinaggio( parco giochi) dalle ore 17.00 alle 18.00 “I Talenti di Molly” Lettura animata e piccolo laboratorio creativo per bambini a cura di Consuelo Morello. Evento gratuito su prenotazione, organizzato dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Consuelo Morello.

Info e prenotazioni: Consuelo cell. 340/6055025

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 – YOGA – Lezione di yoga (Ingresso libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Cesuna

PalaCiclamino alle ore 21.00 – CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI CHIUPPANO. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Venerdì 4 agosto 2023

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17.00 – Spettacolo con Roberto dalle Tiracche Matte. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia Ore 18.00 “Aperifritto” Aperitivo in Musica.

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove dalle ore 17.00 alle 18.30 “GAME SPORT” lezione di zumba e yoga per bimbi, ingresso libero. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Mezzaselva

Ristorante K2 alle ore 20.00 “Cena con Bisteccona Flintstones” con Bisteccona Flinstones e contorni. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con ristorante K2. Info e prenotazioni: tel. 0424/66055

Sabato 5 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 20.30 Musica bandistica con la Banda Monte Lemerle di Cesuna ingresso libero. Evento organizzato dalla pro loco Canove.

Treschè Conca

Piazza Fondi tutto il giorno “Mostra fotografica”con Serena Muraro. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Bar Stella d’Italia ore 21.00 musica con “TERRACRUA”.

Domenica 6 agosto 2023

Cesuna

Casa Zeleghe (ritrovo ore 08.45) dalle ore 09.00 alle 12.00 – YOGA e Leggende pratica di yoga nel bosco e facile escursione tra i boschi di Cesuna, con Giulia Rigoni ed Enrico Caciolo. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 24. Evento organizzato da Pro loco Cesuna.

Per maggiori info, costi e prenotazioni: Giulia 333/9235908 o presso l’ufficio della Pro Loco Cesuna.

Canove

Azienda Agricola Bisele (Cattedra) tutto il giorno RABASTAKK – Festa della trebbiatura su prenotazione. Info e prenotazioni: Pro loco Canove tel. 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Martedì 8 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 ZUMBA Lezione di Zumba. (Ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Camporovere

Tutto il giorno RICORRENZA 8 AGOSTO Giornata dedicata alla memoria dei fatti accaduti nell’agosto del 1944 , Messa in chiesa alle ore 18 e Dopo le ore 20 tradizionale commemorazione dell’incendio in Piazzetta VIII Agosto.

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Mercoledì 9 agosto 2023

Mezzaselva

Campo di Schettinaggio “Zumba” con l’istruttore Robles Andrea Valeria – Evento gratuito, organizzato dalla Pro loco Mezzaselva. Prenotazione obbligatoria ad Andrea cell. 348/2792623

Cesuna

Cinema Teatro Palladio alle ore 21 CONCERTO DELLA BANDA MONTE LEMERLE. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Treschè Conca

Sede Pro loco (ritrovo) ore 16.00 “Coltivi-amo” Laboratorio a cura di “Lo Zucchino d’oro” Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Giovedì 10 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove dalle 14.00 alle 20.00 “Officina Clandestina” giornata di giochi creativi e spettacolo a chiusura. (Ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Mezzaselva

Campo di Schettinaggio dalle ore 20.30 alle 21.30 “I racconti della Buona Notte” lettura animata per tutta la famiglia e piccolo laboratorio creativo per tutti, con Consuelo Morello Evento gratuito su prenotazione. Info e prenotazioni: Consuelo cell. 340/6055025

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17.00 Spettacolo per bambini con mago Lucas. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Venerdì 11 agosto 2023

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Mezzaselva

Ristorante K2 dalle ore 17.30 alle 19.30 “Aperitivo con musica dal Vivo” organizzato dalla Pro loco Mezzaselva in collaborazione con Ristorante K2.

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 20.30 – Altopiano ad un Passo dal cielo- Quiz Edition con Fabio Ambrosini Bres. (Ingresso Libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Treschè Conca

Locanda Stella Alpina ore 18.00 Aperitivo in musica con Eva e Remo.

Sabato 12 agosto 2023

Cesuna

Ritrovo presso “Casa Zeleghe” (entro le 09.30) dalle ore 10.00 alle 12.00 – BAGNO DI FORESTA: camminare in Natura con la consapevolezza di farlo è un’esperienza di sollecitazione dei cinque sensi. Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 11. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info, costi e prenotazioni: Giulia cell. 333/9235908 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Treschè Conca

Hotel Belmonte ore 18.00 Aperifritto in musica.

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 20.30 – Testimoni: COMANDANTE ALFA: Antonio, luogotenente dell’arma dei Carabinieri co-fondatori del GIS (Gruppo di intervento speciale).(Ingresso libero). Evento organizzato da Pro loco Canove.

Da sabato 12 a martedì 15 agosto 2023

Cesuna

Centro paese -tutto il giorno – CESUNA IN FESTA: festa paesana con musica, ricco stand gastronomico e tanto divertimento. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Domenica 13 agosto 2023

Canove

Piazza a Canove ore 17.30 ARIEL musica in piazza. Evento organizzato dalla Pro loco Canove per ulteriori info: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Martedì 15 agosto 2023

Canove

Campomulo (Ritrovo a Gallio) tutto il giorno “Festa a Malga BOSCOSECCO” su prenotazione entro il 12 agosto 2023.

Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè Conca

Chiesa di Treschè Conca Ore 20.00 Fiaccolata Mariana al Capitello della B.V. del Rosario.

Mercoledì 16 agosto

Canove

Area esterna del Palazzetto Polifunzionale di Canove -tutto il giorno MERCATINI Artigianato organizzato dalla Pro loco di Canove.

Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè – Cesuna

Ore 16:00 – CONCERTO DELLA BANDAMONTE LEMERLE: in occasione della ricorrenza di S. Rocco

Giovedì 17 agosto

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove ore 20.30 CAI VICENZA – Il Torrentismo (Ingresso libero).

Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17.00 Spettacolo per bambini con il mago G. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca

Venerdì 18 agosto 2023

Cesuna

PalaCiclamino ritrovo – dalle ore 10.00 alle 13.00 – ESCURSIONE GUIDATA con Asiago Guide: “Il fronte di Vaia” Prenotazione obbligatoria, evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e prenotazioni: Asiago Guide 347/1836825 o presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove ore 20.30 – CORO ASIAGO- Canti di montagna (Ingresso libero). Evento organizzato dalla pro loco Canove. Per maggiori info: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè Conca

Sede Pro loco (ritrovo) ore 15.00 “raccolta patate – unione produttori tresche’ conca” laboratorio con Unione produttori Treschè Conca. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia ore 18.00 Aperifritto. Aperitivo in musica, evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con i locali del paese.

Sabato 19 agosto 2023

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove dalle ore 18.30 alle 24.00 – Kranabet Gin Party aperitivo lungo in musica. Evento organizzato dalla pro loco Canove. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè Conca

Cason delle Meraviglie ore 21.00 “Cinema sotto le stelle” – cinema all’aperto, Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Gallio film festival.

Cesuna

Cinema teatro Palladio ore 21.00 – Spettacolo teatrale “Affetti e Difetti” con la Compagnia Teatro delle Arance. Un insieme di racconti, per scoprire con ironia semplicità e schiettezza come eravamo. Storie di paese, raccontate con spirito di osservazione da alcuni autori del nostro territorio. Storie che fanno sorridere e riflettere. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Per maggiori info e biglietti presso l’ufficio della Pro loco Cesuna.

Mezzaselva

Campo di Schettinaggio dalle ore 20.30 alle 22.00 – “L’arte di Vaia” con lo scultore Marco Martalar – Evento gratuito organizzato dalla Pro loco Mezzaselva è consigliata la prenotazione.

Maggiori Info e Prenotazioni presso la sede della Pro loco Mezzaselva.

Domenica 20 agosto 2023

Roana

Piazza Santa Giustina – tutto il giorno – Keese fest – Festa del Formaggio (Mercatino Agro-Alimentare e dell’artigianato; dimostrazioni varie)

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17.00 Estate insieme: estrazione lotteria, musica live. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Roana

Bar del paese dalle ore 18.00 alle 20.00 “Aperitivo Itinerante” aperitivi in musica. Evento organizzato dalla Pro loco Roana in collaborazione con i locali del paese.

Lunedì 21 agosto 2023

Canove

Palazzetto polifunzionale di Canove – tutto il pomeriggio – Laboratori per bambini (su prenotazione). Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Canove

Sede della Pro loco Canove dalle ore 9.30 alle 12.30 – Caccia al tesoro a Canove alla scoperta di Canove (Gratuita). Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Martedì 22 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 “ZUMBA” Lezione di Zumba (ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove

Mercoledì 23 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.30 “Serata a tema Country” spettacolo di ballo country- toro meccanico con apertura stand gastronomico. Evento organizzato dalla Pro loco Canove

Maggiori info: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Treschè Conca

Sede Pro loco (ritrovo) ore 15.00 “Raccolta patate” Laboratorio con Unione Produttori Treschè Conca, evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Unione Produttori Treschè Conca. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Treschè Conca

Locanda Stella Alpina ore 19:00 “Human Bytes” musica dal vivo.

Da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto 2023

Comune di Roana

Tutte le frazioni del Comune

Cucu festival il festival internazionale degli artisti di strada del Comune di Roana in luoghi unici e suggestivi, con teatro di strada, performance di giocoleria, teatro di strada, clown, acrobatica, pantomima e acrobatica aerea.

Maggiori info: IAT ROANA tel.0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it

Giovedì 24 agosto 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 “YOGA” lezione di yoga (ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Canove

Treschè Conca

Piazza Fondi ore 17.00 Spettacolo per bambini con il mago SANCHO

Treschè Conca

Hotel Belmonte ore 20.30 “Tisana e kokedama” laboratorio a cura di Nepero. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Sabato 26 agosto 2023

Treschè Conca

Bar Stella d’Italia ore 21.30 FESTA DI FINE ESTATE con i Rockpuntoit. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con i locali del paese.

Domenica 27 agosto 2023

Mezzaselva

Presso Zanzibar dalle ore 15.00 alle 17.00 Premiazioni del concorso fotografico “Racconta Mezzaselva” in tutte le sue forme e colori attraverso immagini di persone, oggetti, luoghi e mestieri. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Canove

Piazza a Canove ore 17.30 DUO VAIA – Musica in piazza. Evento organizzato dalla Pro loco Canove

Maggiori info: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Mercoledì 30 agosto 2023

Treschè Conca

Sede Pro loco (ritrovo) Ore 15.00 “Raccolta Patate” Laboratorio con Unione Produttori Treschè Conca. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca in collaborazione con Unione Produttori Treschè Conca. Per maggiori info e prenotazioni: Pro loco Treschè Conca cell.345/7095489 – info@prolocotrescheconca.it

Sabato 23 settembre 2023

Treschè Conca

Hotel Belmonte e Bar Stella d’Italia dalle ore 11.00 Kunka beer Fest a cura di Hotel Belmonte e Bar Stella d’Italia.

Domenica 24 settembre 2023

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove dalle ore 16.30 alle 17.30 “Laboratorio di Movimento”con l’Associazione ArteMusica di Roana. (Ingresso libero su prenotazione) organizzato dalla Pro loco Canove in collaborazione con ArteMusica. Maggiori info e prenotazioni: 379/2905877 (Whatsapp)

Canove

Palazzetto Polifunzionale di Canove ore 18.00 “Un passo oltre” – Spettacolo di danza contemporanea. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Pro loco Canove. Maggiori info: Pro loco Canove 0424/692125 – prolococanove@gmail.com

Da sabato 7 a domenica 8 ottobre e da sabato 14 a domenica 15 ottobre 2023

Comune di Roana – territorio del Comune di Roana

Vèrben -Un treno di colori due week end per festeggiare le meraviglie dell’autunno con tanti appuntamenti tra cui laboratori, spettacoli, escursioni, stand gastronomici a tema autunnale e l’imperdibile trenino di Vèrben che percorre alcuni tratti della strada della Vecchia Ferrovia. Maggiori info: IAT ROANA tel.0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it

Fonte: Comune di Roana (VI) – Ufficio Stampa