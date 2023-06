CCIAA di Vicenza: contributi per internazionalizzazione delle PMI

230.000 euro di contributi per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI – CCIAA di Vicenza

Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 giugno. Lunedì 12 giugno un webinar per fornire tutte le informazioni utili alle imprese interessate a partecipare

Si apriranno il 27 giugno i termini

per presentare le candidature al nuovo bando di contributi della Camera di Commercio di Vicenza, realizzato assieme all’azienda speciale Made in Vicenza, a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese beriche.

Il bando mette a disposizione complessivamente 230 mila euro, con un contributo di 2.000 euro a fronte di una spesa minima di 4.000 euro (con una premialità di ulteriori 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità e per certificazione di genere).

Potranno essere oggetto del contributo le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 fino al momento della presentazione della domanda.

Sarà possibile presentare domanda per investimenti relativi ad attività promozionali e di pianificazione commerciale, comprendendo spese per la comunicazione e il marketing rivolte ai mercati internazionali, anche tra; la ricerca di operatori e partner commerciali esteri; analisi e ricerche di mercato, studi di fattibilità etc.

L’altra categoria di spese ammesse al contributo

riguarda la realizzazione di percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, come consulenze su alleanze, fusioni o acquisizioni di società estere, ricerche di mercato, ricerche di clienti o distributori esteri, la partecipazione a missioni collettive all’estero o incontri d’affari organizzato da Enti, Consorzi, Associazioni di Categoria e loro società di servizi.

Tra le spese ammesse vi sono anche quelle per il conseguimento di certificazioni volontarie per i mercati esteri, oltre a iniziative di sviluppo delle competenze interne tramite l’utilizzo di temporary export manager.

Per fornire alle imprese interessante un’informazione il più possibile completa e tempestiva sui contenuti del nuovo bando, la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato anche un webinar, in programma lunedì 12 giugno alle 15.00.

Per informazioni sul bando e per iscriversi al webinar è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza (www.vi.camcom.it).

Comunicato stampa n.15 – 9 giugno 2022

Fonte Giovanni Bregant – Marketing & Comunicazione – CCIAA di Vicenza

e-mail: info@gbcomunicazione.com