Il Monte Grappa e riconosciuto come uno dei luoghi più ricchi di biodiversità con la ricchezza di flora e fauna , dove lo spettacolo della natura non finisce mai di stupirci e racconta le sue emozioni. – Apollo, una farfalla sul Monte Grappa

E trova la sua presenza anche la rara farfalla Apollo (Parnassius Apollo) uno dei lepidotteri più vistosi dal volo frusciante.

E una farfalla con la livrea bianca di medie dimensioni. Le ali punteggiate anteriori hanno margine marrone/grigiastro e grosse macchie nere, quelle posteriori hanno grosse macchie rosse bordate di nero e pupillata di bianco.

Antenne e anelli bianco e nero. Purtroppo Apollo e una farfalla estremamente localizzata e frammentata e occupa un areale discontinuo ,ma per fortuna e una delle più protette della fauna italiana.

L’insetto prettamente montano tipico delle alte quote, predilige pendici rocciose dagli 1000 ai 2500 metri e praterie ricche di fiori dove vola da un fiore all’altro e gli adulti prediligono i fiori di cardo, condizioni in cui si nutre.

La si può vedere da maggio a settembre dove si può percepire la sua bellezza e particolarità e creare un legame tra l uomo e la natura.

Fonte: Pianezzola Dino

Etimologia

L’epiteto specifico della farfalla apollo si riferisce al dio greco Apollo, mentre il nome, Parnassius, in latino significa proprio “di Apollo” o “delle muse“.

Descrizione

Parnassius apollo è contraddistinta da una livrea bianca, e da ali punteggiate di piccole macchie nere nella zona anteriore e di due o più grandi macchie rosse, circolari e bordate di nero, mentre l’estremità delle ali anteriori spesso sono trasparenti, soprattutto nella femmina. L’apertura alare della farfalla è tra i 50 e gli 80 mm[2].

Visione laterale

L’animale è molto simile a Parnassius phoebus, dal quale l’Apollo si distingue principalmente per il bianco interno alle macchie rosse e per il colore di fondo bianchissimo con parecchie piccole macchie nere, ma in alcune variazioni queste particolarità sono presenti anche nel Febo, per cui per accertarsi è sempre meglio controllare il funicolo antennale: nell’Apollo è a strisce bianco-grigio chiarissimo e termina con una clava nera, mentre nel Febo le strisce e sono bianche e nere[3].

Fonte https://it.wikipedia.org/