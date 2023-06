Acli Service Vicenza: il lavoro povero è una prerogativa femminile

Il direttore generale di Acli Service Vicenza srl, Andrea Luzi: “Il divario retributivo tra uomini e donne è in media del 15% in ambito privato e del 6% in ambito pubblico”

Il lavoro povero è una prerogativa femminile.

E lo rappresentano chiaramente i dati, frutto di una recente indagine condotta direttamente dalle Acli su un campione rappresentativo della popolazione.

Tra i lavoratori saltuari, infatti, coloro i quali hanno un reddito annuo complessivo fino a 15.000 euro sono il 68,1% tra le donne, percentuale che scende al 51,5% tra gli uomini.

Situazione non poi così diversa riguarda i lavoratori stabili: i valori registrati per la medesima fascia di reddito, infatti, sono rispettivamente del 24,6% contro il 7,8%. Il divario con gli uomini, quindi, si conserva sia che si disponga di un lavoro retribuito, sia nel caso opposto.

Questi, in estrema sintesi, i dati emersi nel corso dell’incontro sul tema: “La parità di genere nei luoghi di lavoro. Una scelta di civiltà e una opportunità alla luce del PNRR; La situazione vicentina”, nel corso del quale

Andrea Luzi, Direttore Generale di Acli Service Vicenza srl, profondo conoscitore della materia, anche per la sua già pluriennale esperienza in qualità di responsabile della Presidenza nazionale ACLI aps al Welfare e Reti di impresa e Presidente Nazionale Caf Acli srl, ha esposto un interessante spaccato del mondo del lavoro in rosa.

“Nel nostro paese, in media,

il divario retributivo tra uomini e donne è in media del 15% in ambito privato e del 6% in ambito pubblico – ha spiegato il direttore Luzi – ma altri paesi sono addirittura messi peggio.

Fra tutti la Germania, dove in ambito pubblico si sfiora il 10% e nel privato il 20%. In particolare, nel part-time la differenza retributiva annua è di 3.000 euro lordi, mentre nel full time si arriva a 7.000 euro.

Fortunatamente le normative europee stanno intervenendo significativamente nel merito”.

Il divario retributivo è profondamente legato ad un divario culturale.

“Oggi viviamo il divario retributivo uomini/donne, un tempo c’era quello tra impiegati ed operai. Sul piano del lavoro femminile e maschile – ha evidenziato il direttore Luzi – culturalmente si ritiene che la donna abbia diritto ad una minore retribuzione, ma in particolare che la generazione Z (1995-2010), che sta svecchiando il mondo del lavoro, reclama una pari dignità, anche perché mediamente i profili delle donne ben superiori a quelli dei colleghi uomini”.

La situazione non è diversa per i profili più elevati.

“L’Europa ha stabilito – ha proseguito il direttore Luzi – che entro il 2027, nelle imprese con un minimo di 250 dipendenti, almeno il 40% dell’organico dovrà essere costituito da figure femminili”.

Un altro problema non trascurabile è rappresentato dalla conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro, in particolare dal ruolo di “assistenza familiare” che ricade prevalentemente sulle donne.

“Una donna che lavora dedica mediamente al tempo di cura familiare non retribuito circa cinque ore al giorno – ha concluso il direttore Luzi – mentre un uomo non arriva ad un’ora e mezza.

Con le misure previste dal Pnrr il lavoro diventerà più friendly per le donne. Aumentando l’occupabilità femminile ci guadagnerà il Pil e, di conseguenza, la coesione sociale del paese”.

Vicenza, 9 giugno 2023

