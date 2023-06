Sabato allo Stadio dei Fiori a Valdagno: la partita della solidarietà e dello spettacolo

Tanti i campioni dello sport e i personaggi pubblici

in campo il prossimo 9 giugno allo Stadio Dei Fiori di Valdagno per l’incontro di calcio benefico tra il Charity Team e la squadra degli Zarantonello.

Si comincia alle 16,30 con la musica del dj Gc Style e lo spettacolo di intrattenimento che vedrà – tra pre e post partita – le esibizioni della cantante Greta Ray, del Boss del Free Style, del mago Nazario e di Francesco Salvi.

Nel prepartita, il pubblico potrà anche ammirare l’esibizione delle atlete della ginnastica ritmica della Polisportiva Valdagno e dell’ASD Valle Agno.

Conduttrice dell’evento sarà Vittoria Castagnotto, volto televisivo, conduttrice tra l’altro di 7 Gold. Madrina della giornata la conduttrice e influencer Barbara Francesca Ovieni che darà il calcio di inizio.

Il match tra il Charity Team e la selezione degli Zarantonello

comincerà alle 17,30 dopo la presentazione all’americana delle squadre che saranno accompagnate in campo da giovani calciatori della città.

Prima della gara, previsto anche il saluto del sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la costruzione del Centro Comunitario e della tutela dell’infanzia nella località di Cazuca in Colombia con il fine di aiutare i giovani bisognosi e le loro famiglie.

Tanti i personaggi pubblici e gli sportivi che scenderanno in campo con il Charity Team.

Tra questi, alcuni importanti ex calciatori di serie A e della Nazionale italiana, come Luigi Turci, Paolo Poggi, Fabio Rossitto, Tiziano Zampieri, Sergio Pellissier e Paolo Tramezzani.

In campo anche ex stelle del basket come Roberto Premier e Denis Marconato.

Al loro fianco, il giornalista delle reti Mediaset Giammarco Menga, il batterista e conduttore di Rock Tv Mario Riso, Mazay Dj, l’influencer Luigi Favoloso, dj Mitch, l’imprenditore Roberto Freti, il manager di Fineco Attilio Orefice, il calciatore Luca Bargiggia, il Boss del Free Style e il rapper Moreno.

Alla fine del match, i protagonisti saranno a disposizione del pubblico per foto e autografi.

La serata proseguirà poi con lo Street Food e un concerto nel Parco La Favorita.

Sarà allestito anche un maxi schermo per poter assistere alla finale della Champions League tra Inter e Manchester City.

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it