Il comitato per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta si allarga al territorio

Primo appuntamento, ieri pomeriggio a Bassano, del comitato per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta alla presenza dei rappresentanti dei territori delle provincie di Vicenza, Padova e Treviso coinvolti nel progetto.

“Il risultato dei quattro incontri svoltisi a Bassano

nei mesi scorsi, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari, è molto positivo. – dichiara il sindaco Elena Pavan –

Le presenze, gli interventi, la determinazione sostanzialmente unanime nel chiedere a gran voce un nuovo presidio di giustizia ci sostengono nel proseguire una battaglia che è di tutto il territorio.

Quello che era nato come comitato per la salvaguardia del Tribunale di Bassano ha assunto dopo la chiusura della sede cittadina una dimensione diversa e più incisiva: non ci battiamo per una riapertura, ma per l’istituzione di un nuovo tribunale, l’ottavo del Veneto, con un più ampio bacino territoriale e di utenze.

L’idea di allargare la rappresentanza in seno al comitato ai componenti di tutto il territorio, che negli incontri di febbraio, marzo e maggio si sono espressi a sostegno di questa battaglia, è stata naturale. L’incontro di ieri pomeriggio è stato il primo, ci siamo confrontati sul percorso e sui risultati ottenuti fino ad ora e abbiamo iniziato a parlare delle prossime iniziative da realizzare.

Un mese fa è stato presentato un disegno di legge sottoscritto dai senatori veneti in maniera trasversale: auspichiamo che intorno a questo lavoro di squadra si riunisca un ampio numero di parlamentari”.

Tra i nuovi componenti vi sono i rappresentanti politici regionali, nazionali ed europarlamentari del territorio; i sindaci di Cittadella, Castelfranco, Asolo e Thiene; le categorie economiche dei loro territori di riferimento; le rappresentanze di CGIL, CISL, UIL; la Camera civile di Cittadella e Camposanpiero, il Circolo Giuridico Bassanese, l’Associazione Interprofessionale Bassanese.

“Sappiamo che ci sono alcune posizioni contrarie,

– prosegue il Sindaco Pavan – hanno le loro ragioni e le hanno spiegate, ma noi amministratori delle realtà comunali e provinciali coinvolte, sostenuti dalla Regione Veneto e dai rappresentanti del Governo, assieme alle categorie economiche e agli ordini professionali, riteniamo che i vantaggi siano di gran lunga superiori alle eventuali criticità.

Procediamo dunque con rinnovato entusiasmo nel nostro impegno, con una squadra che non è solo bassanese, ma espressione dell’intera area pedemontana”.

Bassano del Grappa, 8 giugno 2023

Fonte Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa