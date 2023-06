Thiene: al via la Passeggiata Liberty per scoprire l’anima della città

Si terrà domenica 11 giugno 2023 la seconda edizione della Passeggiata Liberty, organizzata dall’Ufficio Turismo del Comune di Thiene in collaborazione con l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli.

La Passeggiata Liberty prenderà il via dal Villino Iris al Bosco e poi, lungo un tracciato che si snoderà per le vie della città, condurrà alla scoperta di edifici e di facciate decorate ed elementi in ferro battuto fino a concludersi in Teatro Comunale, uno dei maggiori esempi di Liberty in terra vicentina, dove i partecipanti potranno conoscere le vicende storiche dei suoi 130 anni di vita e apprezzare le delicate decorazioni e i pregevoli stucchi che rendono la struttura un vero e proprio gioiello di raffinata bellezza.

La Passeggiata terminerà alle 12.00 con l’Aperitivo Liberty, la tipica Genziana thienese accompagnata da stuzzichini.

La partecipazione è su prenotazione al seguente link https://tinyurl.com/bjbp75mf

L’Assessora al Turismo Marina Maino

«Si tratta di una modalità interessante per capire com’era la Thiene degli inizi del Novecento – dichiara l’Assessora al Turismo Marina Maino –. Un’esperienza sul campo per conoscerne la storia e le ricchezze artistiche e culturali, all’insegna di quel turismo lento e di riscoperta dei luoghi a noi vicini che abbiamo cominciato recentemente a rivalutare ed apprezzare. Si rimarrà sicuramente stupiti dalla quantità di testimonianze dello stile Liberty che ancora oggi si possono trovare a Thiene, segno che la Città, pur non rinunciando allo sviluppo, ha saputo conservare il fascino del proprio Centro Storico, nel rispetto della memoria e degli aspetti più caratteristici. Vi aspettiamo numerosi per conoscere e apprezzare le ricchezze turistiche della nostra Città».

L’evento si svolge a ridosso della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau organizzata per la prima volta nel 2013 dal Museo delle Arti Decorative di Budapest e la cui ricorrenza è fissata ufficialmente al 10 giugno, in omaggio a due grandi artisti di questa corrente artistica, l’architetto ungherese Ödön Lechner e l’architetto spagnolo Antoni Gaudí, entrambi scomparsi in questa data.

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa