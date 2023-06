Da domenica 11 giugno, senza prenotazione – SVT: ritornano le linee mare

Fino al 10 settembre, tutti i giorni, con SVT un servizio di collegamento andata e ritorno per raggiungere tutte le più vicine località di mare

A partire da domenica 11 giugno tornano le Linee Mare di SVT, il servizio di collegamento diretto da Vicenza con tutte le più vicine località di mare.

È prevista una corsa tutti i giorni

con partenza dall’autostazione di Vicenza per Lido di Jesolo, Sottomarina, Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro; oltre ad un collegamento giornaliero dall’autostazione di Bassano del Grappa per Lido di Jesolo.

Il servizio resterà attivo fino al 10 settembre per le destinazioni di Jesolo e Sottomarina, mentre per le altre sarà disponibile fino al 3 settembre. Il tutto con la normale tariffazione extraurbana in base alla fascia chilometrica, mentre per i bambini con età inferiore ai quattro anni il biglietto è gratuito.

Rispetto allo scorso anno, non è più prevista la prenotazione, nemmeno in forma opzionale, semplificando così al massimo per gli utenti l’utilizzo del servizio.

I biglietti possono essere acquistati online sul portale di SVT (nella sezione “Pianifica il tuo viaggio accessibile direttamente dalla home page) oppure tramite l’app SVT Vicenza, oltre naturalmente alle biglietterie presso l’autostazione di Vicenza, l’edicola di fronte alla stazione dei treni a Bassano del Grappa e in tutte le rivendite di SVT.

«Tradizionalmente le Linee Mare

sono sempre state un servizio molto apprezzato e utilizzato dai cittadini – ricorda il presidente di SVT Simone Vicentini -, con un’utenza molto variegata: garantisce infatti la possibilità di trascorrere una giornata, o una vacanza, al mare anche a chi non dispone dell’auto o semplicemente non se la sente di guidare fino alle località balneari.

Una risorsa molto apprezzata anche dai giovanissimi, per i quali le Linee Mare rappresentano lo strumento per assaporare la libertà di una giornata al mare, in sicurezza».

Non solo, nel contesto attuale le Linee Mare assumono anche un’altra valenza, diventando uno strumento per realizzare un modello di turismo sostenibile e ridurre la congestione delle arterie stradali in prossimità delle località del litorale veneto:

«Anche nell’ultimo week end lungo per il 2 giugno abbiamo assistito a code chilometriche per raggiungere le località di mare ricorda Vicentini -.

È evidente che va incentivato e promosso

l’utilizzo del trasporto pubblico non solo per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro o per andare e tornare da scuola, ma anche per raggiungere le località di villeggiatura e in generale per gli spostamenti nel tempo libero.

Con le Linee Mare, SVT dà il proprio contributo per ridurre il traffico e le emissioni inquinanti e allo stesso tempo offrire ai vicentini una soluzione di viaggio senza lo stress».

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Internet www.svi.vi.it

Comunicato stampa n.12 – 8 giugno 2023