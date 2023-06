Schio: la giunta plaude Filippo Mutta, il giovane scienziato del liceo Zanella

Ieri pomeriggio in Municipio la Giunta ha incontrato Filippo Mutta, studente del liceo scientifico Tron Zanella, che rappresenterà l’Italia alla finale europea del 34° concorso “union contest for young scientists“, in programma a Bruxelles a metà settembre.

Mutta è tra i selezionati della sezione italiana del concorso europeo promosso per valorizzare le competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche degli studenti e per offrire loro significative opportunità di confronto, crescita e realizzazione nella scienza e nelle sue applicazioni.

Filippo Mutta

Classe 2006, il giovane si è guadagnato la partecipazione al contest di Bruxelles con il progetto “Sistemi operativi: fondamenta per un mondo nuovo”. Ovvero ha creato un sistema operativo efficace per telefoni, pc, Internet contro i rischi del ‘back door’ in tutti i settori anche in sanità. Il progetto è stato premiato lo scorso marzo dal Ministro Valditara.

«La tecnologia e l’innovazione sono strumenti strategici per lo sviluppo della nostra società – ha detto il Sinaco Valter Orsi, complimentandosi con il giovane -. Ci fa ben sperare vedere come i giovani mettano a disposizione competenze e talenti specifici per trovare soluzioni capaci di migliorare la qualità di vita della collettività. Ma anche per creare ‘le fondamenta per un mondo nuovo’ come dice Filippo».

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa

Schio, 8 giugno 2023