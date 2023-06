Schio: fine settimana con le penne nere per i 100 anni del Gruppo Ana “Val Leogra”

Centenario del Gruppo Alpini Schio e Adunata della Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio”

Fine settimana con le penne nere a Schio per i 100 anni del Gruppo Ana “Val Leogra“. Nel ricordo della prima riunione che si tenne al Pian delle Fugazze nel settembre del 1923, si svolgerà anche l’adunata della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”.

«In virtù della vicinanza che ha sempre mostrato al territorio, il corpo degli Alpini è il più conosciuto. Ognuno di noi ha avuto un alpino in famiglia o ne conosce qualcuno. La Valleogra e tutto l’Alto Vicentino conoscono i tributi dolorosi che gli alpini hanno dato in guerra, ma anche i preziosi contributi in tempo di pace.

Che si tratti di emergenze per eventi avversi o di sostegno all’amministrazione e alle associazioni locali, i nostri alpini hanno sempre partecipato alla vita della comunità, con uno spirito di servizio generoso e infaticabile. Ogni sindaco, che spesso si trova ad affrontare situazioni incerte, ha però la certezza di poter sempre contare sugli alpini!

Grazie dunque a ogni cappello con la penna che continua ad adoperarsi per la nostra bella e amata Schio, grazie a chi raccoglie di volta in volta il testimone dei predecessori. Grazie alpini e ancora 100 di questi anni» è il commento del Sindaco Valter Orsi.

I festeggiamenti cominciano venerdì 9 giugno alle 17 nella sede di via Baratto 37. Sabato 10 alle 16, invece, è previsto l’ammassamento sempre in sede, seguito dall’alzabandiera. Alle 17 partirà il corteo, preceduto dalla Fanfara Storica Sezionale, diretto al Sacrario militare di SS. Trinità per gli onori ai Caduti. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa in Duomo. Al termine della celebrazione un corteo percorrerà le vie cittadine per raggiungere il Teatro Civico, dove alle 20.30 si terrà uno spettacolo con fanfara e cori.

«Sarà un’occasione per vivere assieme a tutta la cittadinanza il raggiungimento di un traguardo importante. Cent’anni si compiono una volta sola -dice il capo gruppo degli Alpini “Val Leogra”, Roberto Sbabo – Ci auguriamo di resistere ancora a lungo per garantire la nostra presenza nel territorio».

La mattinata di domenica 11 giugno, invece, sarà tutta dedicata all’adunata sezionale di Vicenza. L’ammassamento è previsto alle 9.30 al monumento agli Alpini di SS. Trinità, nelle vie Nogarole e Maso Dalla Vecchia.

Seguirà alle 10 la grande sfilata al seguito del Vessillo della Sezione di Vicenza, per le vie SS. Trinità, Baratto, Romana Rompato, Piazza Almerico, via Cap. Sella, Piazza Rossi, via Batt. Val Leogra e Piazza Statuto, dove saranno resi gli onori. Alle 11.30 sono previsti gli interventi delle autorità. Nelle giornate di sabato e domenica sarà attivo anche un punto ristoro in Piazza Falcone Borsellino.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore.

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa

Schio, 8 giugno 2023