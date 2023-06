Questura di Vicenza: contrasto alla immigrazione clandestina

2 pregiudicati irregolari espulsi e rimpatriati – 45 revoche di permessi di soggiorno – 17 ordini di allontanamento dal territorio nazionale – Questura di Vicenza

Nella giornata di ieri,

nell’ambito di una complessa attività di Polizia disposta dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di tutte quelle forme di illegalità che mettono a repentaglio la civile convivenza, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha effettuato specifici controlli sulla posizione di soggiorno di cittadini stranieri dimoranti nella nostra Provincia e sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato, ovvero coinvolti a vario titolo in attività illegali.

Si tratta di operazioni di grande rilevanza che si ergono ad importanti strumenti di contrasto dell’immigrazione clandestina su tutto il territorio provinciale.

Nel dettaglio, si è proceduto come segue:

A.Z, nato in Marocco nel 1994, è un volto noto alle Forze dell’Ordine vicentine. La sua espulsione è stata resa possibile grazie all’intervento delle pattuglie della Squadra “Volanti” della Questura che, nel corso della notte, sono intervenute in via Vaccari. Attorno alle 3,30 del mattino, gli Agenti della Questura, avvedendosi di una persona appiedata che camminava con fare sospetto, procedevano identificando lo straniero che risultava essere senza fissa dimora e con diversi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio.

A seguito di una sommaria ispezione costui veniva trovato in possesso di oggetti da scasso e, pertanto, dopo essere stato condotto negli Uffici di Viale Mazzini per il prosieguo degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Lo stesso era stato già colpito dalle Misure di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio da Vicenza e dell’ Avviso Orale , emesse dal Questore di Vicenza, ed alle quali non aveva ottemperato e, per questi motivi, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria.

H. – un 23enne di nazionalità ghanese, già pluripregiudicato e condannato, da ultimo, ad 1 anno di carcere per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, arrestato a Bologna mentre stava spacciando eroina ad un gruppo di giovani, e nel 2020 ancora arrestato anche per violenza sessuale e ristretto in Carcere – anch’egli conosciuto alle Forze di Polizia, negli ultimi tempi aveva iniziato a gravitare a Vicenza, nella zona del Quadrilatero, commettendo svariati reati: dal furto di monopattini e biciclette alle liti con altri stranieri, allo spaccio di droga.

A seguito delle numerose denunce e dei precedenti penali e/o di Polizia accumulati a proprio carico, il Questore di Vicenza aveva emesso nei suoi confronti un Foglio di Via dal Comune di Vicenza con il divieto di farvi rientro nei successivi 3 anni, ma ad ottobre dello scorso anno era stato nuovamente arrestato dalla Polizia per rapina aggravata e lesioni personali commesse in Viale Verona ai danni di un altro straniero.

Questura di Vicenza – Nella nottata di martedì,

nella zona adiacente a Campo Marzio, unitamente ad altri suoi connazionali si era reso responsabile di una rissa.

Subito fermato dalla Polizia, intervenuta immediatamente sul posto a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di cittadini, veniva accompagnato in Ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘0“San Bortolo”, scortato dagli Agenti della Squadra “Volanti”, per ricevere le cure del caso in quanto era stato ferito da una bottigliata in testa.

Una volta dimesso nella stessa nottata, M. H. veniva trasferito in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Al termine delle procedure amministrative e delle attività di Polizia Giudiziaria, nei confronti dei 2 cittadini extracomunitari – entrambi soggiornanti illegalmente nel nostro territorio – il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso altrettanti Decreti di Allontanamento dal Territorio Nazionale con contestuali Ordini di Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza , ove già nella scorsa nottata sono stati scortati dagli Agenti della Questura in attesa di essere imbarcati nei prossimi giorni su voli diretti nei rispettivi Paesi di origine .

Al termine delle attività di Polizia delegate dal Questore all’Ufficio Immigrazione e rientranti, come si è detto, nella più complessa strategia di prevenzione dei reati in genere, nelle ultime settimane il Questore ha adottato i seguenti altri provvedimenti:

17 Ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari presenti illegalmente nel nostro Paese, con intimazione ad uscire dall’Italia nel termine perentorio di 7 giorni;

nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari presenti illegalmente nel nostro Paese, con 45 Revoche di Permesso di Soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari già in possesso di validi Titoli di soggiorno ma che, per vari motivi – tra i quali quello di aver commesso reati di diversa tipologia, ostativi al proseguo della loro regolare permanenza in Italia – si è resa necessaria la revoca dei Permessi di Soggiorno, con intimazione a lasciare entro 14 giorni il nostro Territorio Nazionale. Qualora non dovessero ottemperare, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Questo genere di attività di Polizia di sicurezza sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza – ha evidenziato il Questore Sartori –.

La costante visibilità della presenza delle Forze dell’Ordine serve inoltre ad infondere tranquillità ai cittadini, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa dell’ 8 Giugno 2023