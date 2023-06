Al via il 12 giugno “Il museo dei bambini” – Palladio Museum: centro estivo per i piccoli nei palazzi, nelle ville e all’aperto

Proseguono al Palladio Museum i programmi educativi dedicati all’avvicinamento e all’educazione all’architettura e all’arte con iniziative per tutte le fasce di età, al motto di “L’architettura è di tutti, e con noi impari a conoscerla!”.

Con la fine delle scuole il museo propone i Summer Camp, giunti quest’anno alla quarta edizione, attività modulari per i più piccoli e le famiglie, un vero e proprio centro ricreativo estivo realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, costruito sui temi del mondo dell’architettura vissuti e percepiti dai bambini dai 5 agli 11 anni, e quindi proposti con strumenti e modalità adatti ai giovanissimi partecipanti.

“Il museo dei bambini” sarà il titolo dell’edizione 2023

del Summer Camp del Palladio Museum, che si svolgerà dal 12 giugno prossimo e proseguirà fino all’8 settembre; articolato in sei moduli settimanali con orario full time (8.30 -16.30) oppure part time (8.30-13.00), a scelta dei genitori, accoglierà gruppi di circa 25 bambini, accompagnati nelle attività di scoperta e gioco da giovani storici dell’arte e dell’architettura specializzati nell’educazione per l’infanzia.

Diversi i temi dei moduli settimanali proposti nel programma delle attività estive per i più piccoli:

La posta dell’architetto, in cui i bambini saranno chiamati a costruire e decorare una cassetta delle lettere per il Palladio Museum, è il titolo del primo modulo, realizzato da lunedì 12 a venerdì 16 giugno;

in cui i bambini saranno chiamati a costruire e decorare una cassetta delle lettere per il Palladio Museum, è il titolo del primo modulo, realizzato da lunedì 12 a venerdì 16 giugno; Raffaello e il palazzo perduto il titolo del secondo modulo, previsto dal 19 al 23 giugno (al piano nobile di Palazzo Barbaran da Porto è in corso la mostra “Raffaello. Nato architetto”);

il titolo del secondo modulo, previsto dal 19 al 23 giugno (al piano nobile di Palazzo Barbaran da Porto è in corso la mostra “Raffaello. Nato architetto”); Di-segno sarà invece il tema del terzo modulo, in programma dal 26 al 30 giugno.

sarà invece il tema del terzo modulo, in programma dal 26 al 30 giugno. A come acqua, A come architettura l’argomento del modulo di luglio, in calendario dal 3 al 7;

l’argomento del modulo di luglio, in calendario dal 3 al 7; Abracadabra: spazi magici il tema del quinto modulo, programmato dal 28 agosto al 1° settembre

il tema del quinto modulo, programmato dal 28 agosto al 1° settembre Mini-architettura è il titolo del sesto e ultimo modulo, previsto dal 4 all’8 settembre.

Le attività dei bambini durante il Summer Camp

si svolgeranno a Palazzo Barbaran da Porto, sede del Palladio Museum, sia all’interno, sia all’aperto, nell’atrio monumentale e nel cortile in cui campeggia il grande gelso, simbolo del museo palladiano, piantato 10 anni fa all’inaugurazione.

Oltre alla permanenza nello splendido palazzo palladiano, i moduli del centro estivo per gli architetti del futuro prevedono visite ad altri luoghi d’arte che plasmano l’identità della Città, come la Basilica palladiana, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Palazzo Thiene, la Fondazione Coppola, le Gallerie d’Italia, il Museo del Gioiello, il Museo Diocesano, il Criptoportico romano, il Museo naturalistico archeologico, esperienze realizzate ovviamente “a misura” del target bambine e bambini.

Sono programmate visite a ville importanti come Villa Capra La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani, ad altre sedi di significato per l’arte, anche contemporanea, come la Fondazione Bisazza ad Alte di Montecchio Maggiore e a mete di interesse naturalistico come le Risorgive del Bacchiglione di Dueville.

L’articolato programma di attività

prevede anche giochi all’aperto e workshop creativi con l’illustratore, fumettista e art director di origine vicentina Michele Bruttomesso e con il modellista Ivan Simonato, creatore di strumenti didattici in grado di unire gioco e conoscenza, nella consapevolezza che, soprattutto per i più piccoli, “la creatività nasce dallo stare vicini” (Renzo Piano).

Le attività estive del Summer Camp per i bambini e tutti i programmi educativi del Palladio Museum sono ideati e realizzati da Ilaria Abbondandolo (curatrice) e da Silvia Fogato (educatrice) per promuovere la cultura dell’architettura e contribuire a formare nei giovani una sensibilità verso il patrimonio storico, con una giusta dose di creatività.

“Il museo dei bambini” è realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il sostegno della Fondazione Giuseppe Roi onlus.

Per ulteriori informazioni www.palladiomuseum.org/it/didattica/

Comunicato Stampa – 8 giugno 2023

