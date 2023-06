Che Montorso Vicentino sia un paese ricco di eventi non è una novità. – Montorso Vicentino: tutti gli eventi (e Villa Da Porto) a portata di clic

Quasi ogni settimana,

infatti, si susseguono proposte per tutti i gusti e tutte le età, grazie soprattutto alla splendida location di Villa Da Porto Barbaran.

Ora, però, è più facile avere una panoramica di tutto ciò che il Comune e le associazioni del territorio (in primis la Pro Loco) organizzano.

Recentemente è stata infatti rivisitata la home page del sito istituzionale www.comune.montorsovicentino.vi.it.

Il Comune ha inserito una sezione dedicata appunto al calendario degli eventi: data per data, è possibile scoprire i diversi appuntamenti, in modo semplice e immediato.

Ma c’è di più.

Nella sezione “Villa Da Porto” sono state inserite tutte le informazioni per poter usufruire degli spazi della Villa, da parte sia di privati sia di associazioni: ci sono il tariffario, il modulo per richiedere l’utilizzo e un’agenda grazie a cui si può immediatamente scoprire i giorni in cui la villa è libera o è occupata.

“Sul fronte degli eventi pubblici e del turismo, l’Amministrazione e le associazioni del territorio sono sempre state molto attive – commenta il sindaco Diego Zaffari –.

Questi nuovi strumenti telematici sono tasselli in più a favore della promozione di Montorso”.

“Invitiamo i montorsani e non ad usufruire delle informazioni contenute nel nostro sito – sottolinea l’assessore alla cultura Chiara Dal Ben –.

Esse sono un modo per valorizzare ulteriormente le eccellenze culturali e architettoniche del nostro paese e per incentivare l’utilizzo della nostra splendida Villa”.

Fonte Guido Gasparin