Marano Vicentino: prossimi eventi di sport, musica e letteratura

“Mist-basket” – “Una classica domenica” – Poesia con Elio Pecora – Marano Vicentino: prossimo eventi di sport, musica e letteratura

Marano Vicentino – Sport

“Mist-basket”: torneo dal 5 al 9/6 e dal 12 al 17/6

È tornato a Marano Vicentino il torneo , evento unico nel suo genere per la particolare “linea dei 4 punti“. Le partite, con squadre di 4 giocatori e la presenza costante in campo di una rappresentante del genere femminile e di un non tesserato, si svolgeranno in orario serale: questa settimana fino al 9 giugno, e dal 12 al 16 giugno, con il gran finale in programma nel pomeriggio di sabato 17 giugno 2023.

Tutte le informazioni sul sito: www.basketmarano.it/category/mist-basket

Marano Vicentino – Musica

: concerto l’11/6, alle 17.00

L’ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna “Una classica domenica” è per l’11 giugno 2023, alle 17.00 al Cinema Campana, con “Violin sonatas”.

Al violino Annika Starc, al pianoforte Massimo Zulpo. Musiche di W. A. Mozart, J. Brahms e C. Franck. Ingresso libero.

Marano Vicentino – Letteratura

Poesia: il 22/6 alle 20.30 incontro con Elio Pecora

Giovedì 22 giugno 2023, alle 20.30, incontro con il poeta Elio Pecora, nella sala consiliare delle Ca’ Vecie.

Per l’occasione verrà distribuita una cartolina con una poesia stampata a mano da Tipi Strani.

L’ingresso è libero. In collaborazione con la Libreria Bortoloso di Schio.

Info: biblioteca@comune.marano.vi.it, tel. 0445.598861.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vic.no

ufficiostampa@comune.marano.vi.it