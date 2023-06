“La Leggenda di Bassano” tra curve e arte – La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto

Sempre più ricca la proposta culturale della manifestazione con tante novità previste per questa edizione

La Leggenda di Bassano amplia la sua offerta introducendo attività culturali per tutti i gusti e nuove partnership con artisti internazionali

“La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”,

manifestazione internazionale riservata a vetture Sport-Competizione costruite prima del 1960 ed in calendario dal 22 al 25 giugno, è sempre più vicina alla 28esima edizione e si preannuncia ancor più ricca di interessanti novità.

Restano gli elementi che hanno reso “leggendario” questo appuntamento, inserito nel prestigioso format dell’Automotoclub Storico Italiano “ASI Circuito Tricolore” con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI: auto incredibili, piloti straordinari e paesaggi mozzafiato con lo sfondo delle Dolomiti.

Ma mai come quest’anno gli organizzatori del Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE) hanno pensato di arricchire l’offerta per partecipanti e pubblico inserendo nel programma tante iniziative a sfondo culturale.

A partire dall’inedita copertina dell’evento:

lo splendido dipinto realizzato dal maestro Pietro Matese, pittore tanto appassionato quanto apprezzato nel mondo dei motori, il quale ha omaggiato “La Leggenda” con il suo speciale ritratto della O.S.C.A. dell’equipaggio israeliano Shraga/Schwartz immortalata in un passaggio della scorsa edizione della manifestazione.

Non di minor importanza la nuova partnership

siglata con la storica manifattura di porcellane Geminiano Cozzi 1765, assoluta eccellenza del made in Italy, che da oltre 250 anni orna con i suoi pregiati oggetti le case di nobili, teste coronate e, in generale, amanti del bello.

L’azienda, tornata in auge grazie all’impegno dell’ex campione italiano di rally e testimonial della manifestazione Tonino Tognana, ha dedicato a tutti i partecipanti un prodotto disegnato esclusivamente per La Leggenda di Bassano e fornirà premi speciali per i migliori equipaggi.

Inoltre, a sottolineare l’internazionalità e l’esclusività dell’evento, omaggerà tutte le concorrenti con particolarissimo cadeau realizzato in collaborazione con il noto street-artist londinese Endless.

Cultura in primo piano durante tutti e quattro i giorni della manifestazione, a partire dalle verifiche che si terranno giovedì 22 giugno a Villa Caffo Navarrini: la “Dotta” (così soprannominata) è una dimora settecentesca progettata dal discepolo del Palladio, il bassanese Giovanni Miazzi, ora del comune di Rossano Veneto che l’ha messa gentilmente a disposizione de La Leggenda.

Venerdì, dopo aver percorso 170 km attraverso le Dolomiti patrimonio dell’Unesco, i drivers parteciperanno al brindisi di benvenuto al Museo Mercantile del Consolato d’Austria – Milano situato nel cuore di Bolzano e testimonianza storica della città.

Sabato sosta pranzo imperdibile presso il Top Mountain Crosspoint,

il museo di motociclette più alto d’Europa situato nel versante austriaco della strada alpina di Passo del Rombo, dove gli equipaggi potranno godersi l’esperienza immersiva di pranzare circondati da 650 pezzi da esposizione a 2.175 metri d’altitudine.

La cena di gala presso lo storico Stadt Hotel Citta’ in piazza Walther concluderà le attività del sabato, mentre la domenica i partecipanti percorreranno la magica strada del vino fino a Trento per poi salire sull’Altopiano dei 7 Comuni, Asiago e, naturalmente, l’attesissima sfilata in piazza Libertà a Bassano del Grappa.

“Quest’anno abbiamo voluto dimostrare come la passione per il motorismo storico si sposi perfettamente con un turismo di qualità – ha dichiarato Stefano Chiminelli, presidente del CVAE – quel tanto decantato “turismo lento” che valorizza il territorio e genera indotto”.

Non è quindi un caso se i comuni

di Bassano, Rossano, Bolzano e Merano sono scesi in campo in prima linea per supportare la manifestazione, insieme alla Regione Veneto, collaborando fattivamente con gli organizzatori ed incentivando le attività locali per essere pronte ad accogliere le straordinarie vetture che transiteranno per i loro centri storici.

“Faremo di tutto perché la manifestazione sia un successo e saremo più che felici di condividerne i meriti con le istituzioni che ci stanno dando una grossa mano, tra le quali menzioniamo con affetto la Polizia di Stato, compreso il suo Motoclub Ufficiale e l’Arma dei Carabinieri.

Un ringraziamento particolare va poi al Comandante Grammatico della caserma Vittorio Veneto di Bolzano; ai nostri partner storici Eberhard, Pakelo, La Pria, Dallara, Gruppo Battistolli, Ceccato Automobili, Victorinox e Plano e quelli tecnici: F.lli Rossi Pneumatici, Tua Assicurazioni, Promotor Classic, Sparco, Mafra, Cornale, M.R. Trasporti e Autofficina Aldo” conclude Chiminelli.

Cresce l’attesa, dunque: appuntamento a Bassano del Grappa fra due settimane per la conferenza stampa ufficiale e la presentazione dell’edizione 2023!

Fonte Ufficio Stampa La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto