Essere flessibili: secondo incontro sui giovani e il lavoro che verrà

Il 15 giugno il nuovo appuntamento del progetto di orientamento sui giovani e il lavoro che verrà. Sebastiano Zanolli dialoga con l’HR manager Giacomo Dall’Ava

Nuovo appuntamento per il progetto “My Future Job: orientamento alle professioni del Terziario” l’intervento attivato da Confcommercio Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, in favore dei giovani alla ricerca di un lavoro o che intendono riqualificarsi.

Il 15 giugno, alle ore 20.30 al Centro Formazione Esac di Creazzo, si terrà il secondo incontro del ciclo “Il lavoro che verrà. I giovani in un nuovo mondo del lavoro” (iscrizioni sul sito www.esacformazione.it), L’evento, a partecipazione libera, sarà condotto da Sebastiano Zanolli, coach di motivazione e autore di numerosi saggi sulla gestione aziendale, che questa volta sarà affiancato da Giacomo Dall’Ava, HR manager, che con Zanolli ha scritto il libro “Risultati solidi in una società liquida” (Franco Angeli editore).

Questa volta si parlerà di come “Essere flessibili: adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro e strategie per la ricerca del lavoro”. Tra i temi che saranno toccati nel corso della serata: l’importanza dell’adattabilità nel mondo del lavoro; come acquisire la flessibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti; strategie per rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie e sulle tendenze del mercato; come cercare lavoro in modo efficace: strumenti e risorse; come prepararsi per un colloquio di lavoro.

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa