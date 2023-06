Il pilota di Bassano del Grappa, portacolori di Jteam, tornerà al via di un appuntamento di CRZ di prima zona che, lo scorso anno, ha lasciato in lui un profondo segno. – Vittorio Ceccato s’innamora del Valli Ossolane

Da un lato la determinazione ed il massimo impegno, quello necessario a raggiungere gli obiettivi prefissati, e dall’altro quello emozionale, sempre alla ricerca di esperienze che possano entrare nell’album dei ricordi a lui più cari.

Stiamo parlando di Vittorio Ceccato,

pronto a ritrovare un evento che, nella passata edizione, è riuscito a crearsi uno spazio vitale, in grado di inserirlo in quelli ai quali non si può mancare.

Questo, in sintesi, il mix di fattori che ha spinto il portacolori di Jteam a tornare al Rally Valli Ossolane, tappa della Coppa Rally ACI Sport di prima zona che si correrà nel fine settimana.

Il terzo atto della serie si appresta a spegnere la sua cinquantanovesima candelina con il pilota di Bassano del Grappa che tornerà sulla Skoda Fabia Rally2 Evo, curata da P.A. Racing.

“Per la seconda volta avremo il piacere di correre la magnifica gara del Valli Ossolane” – racconta Ceccato – “e devo ammettere che non vediamo l’ora di tornare a respirare quell’atmosfera.

Con P.A. Racing stiamo continuando il percorso di crescita che ci siamo imposti, ormai da qualche gara, ma posso dire di essere un romantico, prima di tutto, quindi cerco di scegliere quelle gare che possano gratificare la mia passione e che mi permettano di viverla al meglio.

Da sempre amo la Toscana, questo lo sapete bene, ma devo dire che il Valli Ossolane mi ha colpito, sotto molti punti di vista, diventando irrinunciabile nel mio calendario.”

Principale novità,

di questa seconda presenza al Valli Ossolane, sarà il cambio sul sedile di destra con il fido Rudy Tessaro, impossibilitato ad essere presente, che cederà il posto ad Emanuele Dinelli, riformando la medesima coppia già vista qui in azione nel 2022.

“Anche quest’anno Rudy non potrà essere con me” – sottolinea Ceccato – “quindi tornerò, ad un anno esatto di distanza, a correre con Emanuele Dinelli e lo ringrazio in anticipo.

Lo scorso anno abbiamo chiuso ventesimi di classe, a causa di due testacoda, ma cercheremo di migliorare quest’anno, puntando ad avvicinarci quanto più possibile alla top ten dell’assoluta.”

Due le giornate di gara previste, ad iniziare da un Sabato 10 Giugno che offrirà agli oltre centocinquanta iscritti un solo tratto cronometrato, quello di “DomoBianca365” (9,70 km).

Alla Domenica seguente, 11 Giugno, ci si darà battaglia su “Crodo” (9,50 km), “Montecretese” (4,80 km) e “Cannobina” (15,00 km), ripetendole per un secondo passaggio pomeridiano.

“Il percorso è rimasto invariato per metà” – aggiunge Ceccato – “mentre per l’altra troveremo nuove strade sulle quali crescere. Si tratta di una gara molto tecnica e mi auguro di trovare il giusto feeling presto, puntando ad attaccare dai primi chilometri.

Oltre centocinquanta iscritti e ben trenta nella classe maggiore per un rally d’altri tempi, come quelli che piacciono a me. Grazie a P.A. Racing, a Jteam, a Dimensione Corse, al mio staff ed a tutti i nostri partners.”

Bassano del Grappa (VI), 07 Giugno 2023

Fabrizio Handel UFFICIO STAMPA

@ contact: press@jteam.it

web: www.jteam.it

Immagine a cura di Max Ponti