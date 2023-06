IEG: per oro e gioielli è già sold out – Vicenzaoro september 2023

Dall’8 al 12 settembre, business hub di riferimento in Europa e vetrina per l’intera industry: novità di mercato e tendenze di design con il nuovo “The Jewellery Trendbook”

L’orologeria si consolida in fiera con la community “Time”, area b2b per il segnatempo contemporaneo. Aperto al pubblico invece VO’Clock Privé (8-10 settembre), salotto per appassionati e collezionisti nel foyer al primo piano del quartiere fieristico

Vicenzaoro, è sold out per l’edizione di settembre.

L’appuntamento più atteso in Europa dalla community dell’oro, del gioiello e dell’orologio torna dall’8 al 12 settembre con tutta la superficie espositiva del quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition Group già occupata a giugno. Il salone b2b di IEG porterà a Vicenza presente e futuro del settore con le aziende più importanti, buyer, operatori, istituzioni, associazioni di categoria, media.

L’edizione del prossimo settembre guarderà anche alla storia della manifestazione, con il via al conto alla rovescia per i 70 anni di Vicenzaoro, che si celebreranno nel 2024.

A VICENZA TUTTA LA FILIERA DELL’ORO E DEL GIOIELLO

Vicenzaoro September è palcoscenico delle migliori espressioni del settore e di tutta la filiera orafo-gioielliera e vetrina della produzione Made in Italy dei principali distretti manifatturieri nazionali e delle eccellenze internazionali. La varietà dell’offerta si esprime attraverso le diverse anime dell’industry: dai marchi della gioielleria di alta gamma rappresentati dalla community “Icon” alla migliore produzione orafa, i componenti e i semilavorati del distretto “Creation”, dai diamanti, pietre preziose e di colore di “Essence” alla gioielleria contemporanea del distretto “Look”, fino alle ultime innovative soluzioni per il packaging e il visual merchandising della community “Expression” e le tecnologie più avanzate per produzione e lavorazione di “Evolution”.

FOCUS SULL’OROLOGERIA

LA COMMUNITY B2B “TIME” E VO’CLOCK PRIVÉ

Occhi puntati sul mondo dell’orologeria a Vicenzaoro: dopo il debutto a gennaio 2023, si consolida la community “Time” che integra l’offerta merceologica della manifestazione con un’area dedicata all’orologio contemporaneo. Tra novità di mercato, innovazioni tecniche e di design, il focus B2B punta a marchi indipendenti e micro-brand dal notevole potenziale che vogliono ampliare la loro presenza nelle vetrine delle gioiellerie. Si estende poi alla filiera dei segnatempo con alcuni dei migliori produttori di componenti e accessori, dal packaging ai cinturini e ai produttori “private label”.

Aperto al pubblico, invece, VO’Clock Privé, l’elegante salotto dedicato alla cultura orologiera che dall’8 al 10 settembre, in un’area riservata nel foyer al primo piano del quartiere fieristico, riunirà per la seconda edizione i brand più ricercati e il pubblico di appassionati e collezionisti, offrendo un programma di incontri e corsi tecnici con i più autorevoli esponenti del settore. (Seguirà comunicazione dedicata).

OSSERVATORIO DI TREND PREZIOSI

Business hub per il settore, ma anche osservatorio privilegiato delle ultime tendenze di stile e design, Vicenzaoro a settembre presenta in anteprima mondiale la nuova edizione di The Jewellery Trendbook. La guida, prodotta da Trendvision Jewellery + Forecasting, l’osservatorio indipendente di IEG sul mondo del gioiello, indaga fenomeni emergenti, panorama sociale ed evoluzione dei consumi dei preziosi nel mondo per sviluppare il business del settore nel prossimo futuro.

THINK TANK DI SETTORE

Tendenze, ma anche novità, best-practice e confronti formativi sui temi più caldi del momento saranno al centro di un atteso e stimolante palinsesto di talk, seminari e workshop, che fanno di Vicenzaoro September un vero e proprio think tank del settore con l’apporto di esperti, opinion leader e trend setter. Un momento di incontro e di ispirazione per la community internazionale del gioiello.

VICENZAORO “EXPERIENCE”

Vicenzaoro è anche cultura, arte, enogastronomia. Un’esperienza a tutto tondo per visitatori e buyer in arrivo da ogni parte del mondo che, grazie ai servizi dedicati che IEG mette a disposizione, possono vivere al meglio il business così come il territorio di Vicenza e la Land of Venice. Dai Luxury Hub – hotel “VO Approved”, convenzionati e comodamente collegati alla fiera, alle navette verso gli aeroporti, ai desk per prenotare agevolmente trasferimenti, ristoranti e alberghi. Per facilitare il networking non mancano a fine giornata l’Aperitivo di Vicenzaoro sul piazzale all’esterno della fiera, gli eventi del ViOff organizzati con la Città per accogliere i compratori internazionali, il Museo del Gioiello con il suo affascinante percorso nella gioielleria italiana.

Vicenza, 6 giugno 2023

