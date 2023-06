Velodromo Rino Mercante: inaugurazione della pista

Sabato 10 giugno 2023 l’inaugurazione della pista del Velodromo Mercante al termine dei lavori di ristrutturazione e risanamento – Velodromo Rino Mercante

Si inaugura sabato mattina 10 giugno 2023

la pista del Velodromo Rino Mercante, al termine di un’importante opera di riqualificazione dal punto di vista funzionale ed estetico.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 11.30, ma già dalle 10 la pista inizierà ad animarsi con le esibizioni in pista del settore giovanile del Veloce Club Bassano.

“Al Mercante sono state scritte importanti pagine di storia dello sport cittadino e il suo nome è conosciuto a livello internazionale per quanti praticano il ciclismo su pista. – spiega il Sindaco Elena Pavan –

Da tempo richiedeva un importante intervento di ristrutturazione e risanamento, ora abbiamo completato la pista e possiamo restituire alle società sportive che la utilizzano una struttura adeguata alle loro esigenze. Entro l’anno saranno completati tutti i lavori.”.

Tre gli interventi principali.

Per la pista si è provveduto alla regolarizzazione della superficie e dei giunti di dilatazione della pavimentazione, alla sigillatura di tutte le crepe o fessure, alla ricostruzione di porzioni di calcestruzzo ammalorato, all’applicazione del ciclo di finitura colorato e alla realizzazione della segnaletica orizzontale, alla sostituzione della rete di protezione perimetrale.

Entro la fine dell’estate saranno completati i lavori sulle tribune, con l’impermeabilizzazione delle gradinate laterali non coperte (est e ovest) della tribuna principale, la finitura antiscivolo per la sicurezza degli spettatori, l’isolamento termico contro l’accumulo di calore nelle gradinate, le opere di rinnovo estetico della struttura.

Infine, entro l’anno, è previsto il completamento dell’illuminazione nella torre 3 con la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature a led per il risparmio energetico, il rifacimento del quadro elettrico, la riqualificazione di cavidotti e linee elettriche, la predisposizione di linee dati per un sistema di gestione e controllo luci.

Alla cerimonia di sabato mattina saranno presenti, con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle società sportive che utilizzano il Mercante, alcuni campioni delle due ruote del passato e del presente, ma tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Si tratta di un bel momento per la nostra città, una vera festa dello sport perché sono tanti i bassanesi che per agonismo, tempo libero o per passione frequentano il Velodromo Mercante – conclude il Sindaco Elena Pavan – e sarà una gioia vedere le giovani promesse del ciclismo sfilare sulla nuova pista dove speriamo possano raccogliere grandi soddisfazioni”.

Bassano del Grappa, 7 giugno 2023