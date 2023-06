Il tour del centro storico di Vicenza ora è davvero per tutti – ULSS 8 Berica: progetto regionale per il turismo sociale e inclusivo

L’iniziativa, in programma tutti i sabati a partire dal 17 giugno,

è stata organizzata dall’ULSS 8 Berica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza e il consorzio Vicenzaè nell’ambito del progetto regionale per il turismo inclusivo

Le meraviglie architettoniche del centro storico di Vicenza sono patrimonio dell’Unesco, dunque per definizione un bene di tutti, e tutti devono poterne godere: parte da questo presupposto l’iniziativa messa a punto dall’ULSS 8 Berica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza e il consorzio Vicenzaè nell’ambito del progetto della Regione Veneto volto a promuovere un turismo inclusivo e in generale attento alle problematiche sociali.

L’iniziativa prevede l’organizzazione del primo Tour Sociale e Inclusivo del centro storico di Vicenza, in programma sabato 17 giugno e a seguire tutti i sabati.

Il ritrovo è fissato presso l’ufficio IAT in Piazza Matteotti alle 14.15, con un programma che prevede due ore di visita guidata lungo un percorso studiato appositamente per essere privo di barriere architettoniche, dunque accessibile a chiunque.

Proprio su questo aspetto

richiama l’attenzione il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica: «Il valore del progetto non sta solo nell’accessibilità del percorso, bensì nell’inclusività: perché non volevamo organizzare qualcosa di dedicato esclusivamente ai soggetti con disabilità, bensì costruire un’offerta turistica che potesse essere accessibile a chiunque, senza distinzioni.

Con questo comune obiettivo abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con il consorzio Vicenzaè e anche con la rappresentanza delle associazioni di famiglie di persone con disabilità.

Ci auguriamo che l’offerta di questo percorso sia apprezzata non solo come un’opportunità di valore sul piano del turismo culturale, ma anche come un messaggio culturale di inclusione, perché quando si parla di disabilità le barriere più difficili da abbattere spesso non sono quelle architettoniche, bensì quelle psicologiche e culturali.

Ecco perché questo progetto nella sua semplicità è così importante».

Il tour – che viene svolto anche in caso di maltempo –

ha un costo di 10 euro, ma è gratuito per i partecipanti al progetto Turismo Sociale e Inclusivo (e per i ragazzi fino a 12 anni). Per informazioni e prenotazioni online: 0444 320854 – visiteguidate.vicenza@gmail.com

Come anticipato, l’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto più ampio della Regione Veneto, che considera il turismo non solo come settore strategico per l’economia, ma anche come opportunità di inclusione sociale.

Con questo obiettivo la Regione Veneto ha messo a disposizione delle aziende socio-sanitarie uno specifico finanziamento per l’implementazione di progetti e attività finalizzati a promuovere un turismo accessibile, dunque inclusivo e in generale attento alle problematiche sociali nel territorio.

Comunicato stampa n. 52 – 6 giugno 2023

