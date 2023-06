Thiene: 1° moto appuntamento contro la violenza

I Centauri Anonimi no Profit APS in collaborazione con l’associazione Le Amiche di Anna presentano il 1° moto appuntamento, per una giornata in sella alla vostra moto contro la violenza.

Domenica 18 giugno 2023 in piazza Chilesotti a Thiene (VI).

Un appuntamento con uno scopo speciale, la passione per le due ruote in un giro in moto solidale che porta con sé un grande significato di solidarietà.

Una giornata spensierata, di cura e di attenzione per il prossimo. Dai gas alla solidarietà, con la tua partecipazione darai ancora più valore a questa esperienza.

Programma

Iscrizioni ore 10 presso corso Garibaldi angolo piazza Chilesotti a Thiene (VI), con consegna sacchetto alimentare.

Alle 11, partenza del giro tra le nostre montagne, tra curve, tornanti e un magnifico paesaggio, con sosta degustazione presso Cantina le Colline di Vitacchio Breganze (VI).

Ore 16, rientro in piazza Chilesotti dove si terrà una dimostrazione di difesa personale con il gruppo Krav Maga Vicenza (scuola di arti marziali). Seguirà la consegna gadget dell’associazione Le Amiche di Anna.

Quota di partecipazione 15,00€ a persona.

Tutto il ricavato del “1° moto appuntamento” andrà a sostenere i progetti che L’associazione “Le Amiche di Anna” porta avanti da anni per restituire una vita senza violenza e discriminazioni…

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Info: Nancy 349 8407623

www.centaurianonimi.org